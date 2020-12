Une mère de trois enfants californienne fait l’objet d’une enquête sur une vidéo dans laquelle elle affirmait qu’un couple de Latino avait tenté d’enlever ses enfants.

Katie Sorensen a publié deux vidéos sur son compte @motherhoodessentials dans lesquelles elle affirmait que son fils, quatre ans, et sa fille, un, étaient « la cible d’une tentative de kidnapping » dans un magasin Michael à Petaluma le 7 décembre.

Sorensen s’est immédiatement rendu au poste de police pour signaler les actions du couple et porter plainte.

Jeudi, la police de Petaluma a innocenté le couple, Sadie et Eddie Martinez, de tout acte répréhensible et a ouvert une enquête pour savoir si le crime avait été faussement signalé ou si ses publications sur les réseaux sociaux constituaient un crime de haine.

Et leur fille Esaia Gonzalez a accusé Sorensen de profilage racial de Sadie et Eddie, qui ont cinq enfants entre eux et deux petits-enfants.

Californie, mère de trois enfants, Katie Sorensen (photo) fait l’objet d’une enquête sur une vidéo dans laquelle elle affirmait qu’un couple de Latino avait tenté d’enlever ses enfants.

Sadie et Eddie Martinez (photographiés dans des images de vidéosurveillance publiées par la police), qui ont cinq enfants entre eux et deux petits-enfants, ont été innocentés de tout acte répréhensible

Sadie a déclaré qu’elle avait reconnu la photo d’elle-même et de son mari Eddie lorsque la police avait encore diffusé une vidéosurveillance d’eux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, elle a déclaré: « Je ne pouvais pas y croire. C’est comme si nous étions littéralement coupables d’être bruns en faisant du shopping.

Et sa fille Esaia a déclaré à BuzzFeed News: « Ce n’est pas la première injustice raciste à se produire à Petaluma de loin, mais nous sommes vraiment reconnaissants que dans ce cas, la vérité ait été poursuivie à juste titre. »

Le chef de la police de Petaluma, Ken Savano, a déclaré: « Sur la base des preuves rassemblées à ce jour, PPD a ouvert une enquête pour savoir si cet incident était potentiellement faussement signalé. Cette enquête est active et continue.

«Les crimes haineux de tout type ne seront pas tolérés et seront poursuivis de manière agressive. Si des preuves d’un crime de haine à motivation raciste se sont produites, nous demanderons des poursuites dans toute la mesure du possible en vertu de la loi.

Katie Sorensen a réalisé les vidéos de sa voiture. Elle a affirmé que ses enfants « étaient la cible d’une tentative d’enlèvement »

« En outre, nous rechercherons également des poursuites dans toute la mesure du droit si, à tout moment au cours de notre enquête, nous trouvons des preuves d’une personne faisant sciemment et intentionnellement un faux rapport d’un crime. »

Dans ses premières vidéos, Sorenson était assise dans sa voiture alors qu’elle relayait les affirmations sur Sadie et Eddie Martinez.

Elle a déclaré: « Mes enfants ont été la cible d’une tentative d’enlèvement, ce qui est une chose tellement étrange à vocaliser, mais cela s’est produit et je veux partager cette histoire avec vous dans le but de sensibiliser aux signes à rechercher et d’encourager les parents à être plus conscient de leur environnement et de ce qui se passe autour d’eux.

« Je pense qu’en ce moment, nous sommes tellement distraits par tout ce qui se passe dans le monde que nous sommes tellement prudents sur les masques et que nous voulons protéger les enfants de cette façon que nous oublions le moyen le plus important de les garder. sûr et c’est avec nous.

L’influenceur revient sur les critiques. Elle est photographiée ici avec l’un de ses fils

«Je vais partager une histoire dans le but de sensibiliser le public, mais je ne suis pas prêt, c’est difficile pour moi.

« Je ne suis pas prêt à partager cette histoire mais je sais que c’est important et je préférerais être mal à l’aise et maladroit et faire passer le message plus tôt que d’attendre de me sentir calme parce que je ne sais pas si je me sentirai un jour calme en parlant de ce.

Elle a dit qu’elle avait garé sa voiture loin du magasin comme elle le fait toujours le 7 décembre afin de ne pas frustrer les autres clients lorsqu’elle a fait entrer et sortir sa poussette double mais qu’elle ne continuerait pas à le faire après l’incident présumé. .

«C’est la première chose que je ferai différemment si jamais je décide de sortir mes enfants à nouveau», a-t-elle déclaré.

Selon la déclaration de police, Sorenson a déclaré qu’elle avait noté le comportement suspect d’un homme et d’une femme alors qu’ils la suivaient, elle et ses enfants, dans le magasin et commentaient leur apparence.

Elle a dit à la police qu’ils l’avaient suivie jusqu’à sa voiture et s’étaient attardés près de la poussette alors qu’elle replaçait ses enfants à l’intérieur du véhicule.

La police a déclaré que Sorenson n’avait voulu faire arrêter personne lorsqu’elle a déposé le rapport, mais qu’elle « voulait attirer l’attention sur le comportement inquiétant du couple ».

Dans une interview avec KTVU après avoir publié les vidéos, Sorenson a toutefois relayé d’autres affirmations sur Sadie et Eddie Martinez.

« Je les ai entendus parler des caractéristiques de mes enfants, mais j’étais totalement paralysée par la peur, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à dire quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé qu’elle avait repéré l’homme en train de la regarder dans le parking avant d’entrer et que le couple s’était tenu derrière elle à la caisse, mais l’avait ensuite suivie à l’extérieur sans rien acheter.

L’incident présumé a eu lieu dans le parking de ce Michael’s à Petaluma

Elle a noté que lorsqu’elle est arrivée à sa voiture, une camionnette blanche était garée à côté d’elle, ce qu’elle trouvait étrange compte tenu de la distance du magasin où elle se trouvait.

Sorenson a également affirmé que le couple avait fait deux pas en avant, puis deux pas en arrière en la regardant charger ses enfants dans la voiture.

‘Très maladroit. Il n’y a pas d’autre explication à la raison pour laquelle ils feraient cela, à part qu’ils construisaient le courage », a-t-elle allégué.

Sorenson a dit à la station que l’homme avait tendu la main et avait attrapé la poussette, mais qu’un autre homme était passé à ce moment-là et qu’elle avait commencé à crier à l’aide.

Elle a affirmé que le couple avait fui les lieux dans une voiture, mais un troisième homme est sorti rapidement de la camionnette blanche. Elle a dit qu’il avait agi comme s’il essayait de l’aider avant de s’enfuir.

«J’ai vu ces gens, ils n’avaient pas nécessairement l’air nets», a déclaré Sorenson à KTVU.

«Je me sentais mal à l’aise avec eux, et au lieu de les mettre mal à l’aise avec mon inconfort, j’ai choisi de rester dans mon inconfort.

Sorenson a déclaré à Buzzfeed qu’elle se sentait très dépassée par la réaction aux vidéos.

Elle a déclaré qu’elle souhaitait que ceux qui lui envoient des commentaires négatifs notent qu’elle était « confrontée à une expérience traumatisante, il est impossible de fonctionner à pleine capacité ».

La police de Petaluma a déclaré: « À ce jour, l’enquête n’a produit aucune preuve ni aucun témoin corroborant le récit fourni par la partie signalante. [Sorensen].

« Les preuves recueillies ont servi à soutenir le compte fourni par le couple dans le magasin. »

Sorensen a répliqué au scepticisme sur ses allégations la semaine dernière.

« Je n’avais aucune intention ou motivation sous-jacente pour partager mon histoire, autre que d’encourager mes collègues parents à toujours rester vigilants », a-t-elle déclaré à Buzzfeed.

« J’espère que ma famille et nos forces de l’ordre locales recevront le respect et le soutien que nous méritons chacun au fur et à mesure que nous continuerons. »

Les enquêtes se poursuivent.