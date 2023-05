La police enquête sur une fusillade près de la promenade de la plage à Hollywood, en Floride

HOLLYWOOD, Floride (AP) – La police répond à une fusillade près de la promenade de la plage à Hollywood, en Floride.

Des vidéos publiées sur Twitter lundi soir ont montré des équipes médicales d’urgence répondant et apportant une aide à plusieurs blessés. On ne savait pas immédiatement combien de personnes avaient été blessées ni quelles étaient leurs conditions.

La police a déclaré qu’il y aurait une forte présence d’officiers alors que l’enquête se poursuivait. Les autorités ont également mis en place un espace pour que les membres de la famille puissent se réunir.

Hollywood Beach est une destination balnéaire populaire à environ 11 miles (17 kilomètres) au sud de Fort Lauderdale et à 20 miles (32 kilomètres) au nord de Miami. On s’attendait à ce que la plage reçoive plus de visiteurs que d’habitude avec les vacances du Memorial Day.

Presse associée, La presse associée