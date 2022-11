La police enquête sur une bagarre au spectacle Steve-o à Kelowna – Kelowna Capital News

Après qu’une bagarre entre plusieurs personnes a éclaté dans un théâtre communautaire de Kelowna vendredi 28 octobre, la police enquête maintenant.

L’altercation a eu lieu lors de la performance de la star de ‘Jackass’ Steve-O de la tournée The Bucket List, où il plaisantait avec le public, racontait des histoires sur sa vie et sa carrière, et parlait de cascades qu’ils n’étaient pas autorisés à faire lors du tournage. les films “Jackass”.

Cependant, selon un témoin de l’événement qui a publié une vidéo de l’altercation en ligne, il y avait des chahuteurs dans le public qui semblaient ivres, ce qui a déclenché une bagarre entre hommes et femmes. Une femme est vue en train de donner plusieurs coups de poing à la tête d’une personne.

Le combat a eu lieu environ 20 minutes avant le début de l’émission de 22 heures, selon un commentaire sur Facebook. Le spectacle de 22 heures était son deuxième de la soirée.

YouTuber “Miss K” a déclaré qu’un homme était capable de briser le combat, mais qu’elle pensait que cela avait duré trop longtemps et qu’il avait fallu trop de temps à la sécurité ou à d’autres pour s’impliquer.

Un autre commentateur a rapporté avoir vu plusieurs personnes perturber l’émission et avoir dû être invitées à partir. Steve-O était apparemment frustré par toute cette épreuve et d’autres ont dit qu’il semblait déçu.

Une femme a été vue quittant le théâtre avec deux yeux noirs et un nez cassé.

La police demande maintenant l’aide du public pour transmettre des photos ou des séquences vidéo de l’altercation à la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et en faisant référence au numéro de dossier 2022-67847.

