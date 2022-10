La police enquête sur une activité suspecte dans 2 écoles de Vernon – Kelowna Capital News

La police de Vernon enquête sur deux rapports d’activité suspecte impliquant des enfants d’âge scolaire dans deux écoles locales le mercredi 19 octobre.

Christine Love, directrice de l’enseignement du district scolaire 22, a confirmé que des notifications de sécurité avaient été envoyées aux familles des élèves de l’école élémentaire Harwood et de l’école élémentaire Ellison.

Vers 13 h 20 mercredi, la police a reçu un rapport selon lequel un groupe d’étudiants avait été approché par un inconnu dans une école primaire du bloc 4300 de la 20e rue.

L’école a activé un protocole de maintien et de sécurité, qui a été levé peu de temps après l’arrivée de la police et a déterminé qu’il n’y avait aucun danger.

Les premiers stades de l’enquête ont révélé qu’un groupe d’étudiants près du bord de l’enceinte de l’école s’était vu demander par un inconnu qui avait quitté la région de se rendre dans une entreprise locale.

Environ deux heures plus tard, la police a reçu un rapport selon lequel une fillette de 10 ans qui rentrait de l’école dans le bloc 4300 de la 15e Avenue avait eu une interaction avec un étranger. La jeune fille suivait derrière un homme promenant un chien brun de taille moyenne qui est monté dans un véhicule. Alors que la fille passait devant le véhicule, le chien était sur le siège passager avec la vitre baissée. L’homme a demandé à la fille si elle voulait caresser le chien. La fille a répondu «non» et l’homme est parti.

La sécurité des enfants de notre communauté est notre priorité absolue, dit le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias pour la GRC de Vernon North Okanagan, dans un communiqué de presse jeudi. Nous voulons nous assurer que nos enfants disposent des outils et des connaissances nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils sont en public et que les parents et les soignants jouent un rôle important à cet égard. L’éducation à la sécurité est importante et aide les enfants à se préparer aux situations qu’ils pourraient rencontrer. Parlez à vos enfants et établissez des habitudes sûres pour interagir avec des étrangers, ce qu’il faut surveiller et ce qu’il faut faire s’ils ne se sentent pas en sécurité.

La police rappelle également au public de signaler toute activité suspecte directement à son détachement de police local.

«Nous (travaillons) en étroite collaboration avec nos partenaires du district scolaire 22 et continuons d’enquêter sur les incidents. D’après les informations dont nous disposons à l’heure actuelle, rien n’indique une quelconque criminalité dans l’un ou l’autre. Dans chacune de ces situations, les enfants ont agi de manière appropriée et ont avisé un adulte de confiance. Nous avons jugé nécessaire d’informer le public pour sa sensibilisation, ou d’inviter les personnes impliquées à contacter la GRC de Vernon North Okanagan », a ajouté Terleski.

“Nous reconnaissons que les événements d'(hier) ont pu être difficiles ou éprouvants pour certains élèves et familles. Si vous pensez que votre enfant a besoin d’un soutien supplémentaire, veuillez contacter l’école », a déclaré Rana Grace, directrice de Harwood Elementary, dans une lettre aux parents mercredi.

Des conseils de sécurité et des renseignements pour les parents, les soignants et les enfants se trouvent sur le site Web de la GRC.

Brendan Shykora

GRCÉcolesVernon