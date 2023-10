L’entraîneur-chef du Colorado, Deion Sanders, fait des gestes pendant la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA contre l’UCLA, le samedi 28 octobre 2023, à Pasadena, en Californie (AP Photo/Mark J. Terrill)

Des joueurs et du personnel de football du Colorado se sont fait voler des bijoux, de l’argent liquide et d’autres objets dans leur vestiaire du stade Rose Bowl samedi lors d’une défaite 28-16 contre l’UCLA.

Le service de police de Pasadena enquête sur la situation, selon Lisa Derderian, responsable de l’information publique de la ville de Pasadena.

Une vidéo sur YouTube publié par Well Off Media a montré des joueurs, dont la sécurité Cam’Ron Silmon-Craig, le joueur de ligne défensive Amari McNeill et le secondeur extérieur Derrick McLendon, parlant du vol d’objets.

Darius Sanders, qui aide à faire la chronique du football de CU via sa chaîne YouTube, Reach The People Media, a posté une vidéo lundi disant que ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont été touchés.

“Des voleurs sont entrés dans notre vestiaire et ont volé les chaînes de plusieurs joueurs, celles de plusieurs entraîneurs et leurs effets personnels”, a déclaré Sanders. «Ils ont volé plusieurs milliers de dollars dans mon sac.»

Derderian a déclaré à BuffZone que la police de Pasadena, ainsi que les services de sécurité privés du Colorado et de l’UCLA étaient sur place, mais on ne sait « pas qui est spécifiquement responsable de la garde des vestiaires ».

Il n’y a pas de caméras de surveillance dans les vestiaires.

CU a publié une déclaration lundi après-midi : « Nous sommes au courant que des joueurs se sont fait prendre des effets personnels dans les vestiaires de CU lors du match de samedi contre UCLA au Rose Bowl. Nous sommes en contact avec la police de l’UCLA et de Pasadena. Le département de police de Pasadena est l’agence principale chargée de l’enquête.

Une déclaration de l’UCLA se lit comme suit : « Le département des sports de l’UCLA a confirmé qu’un rapport avait été déposé auprès du service de police de Pasadena à la suite du match de football UCLA-Colorado concernant des objets qui auraient disparu dans les vestiaires du Colorado. L’UCLA est en communication avec les forces de l’ordre, les responsables du Rose Bowl Stadium et l’Université du Colorado à ce sujet.

Le secondeur extérieur Jordan Domineck était l’un des joueurs à qui des objets ont été volés. Lundi, il a posté sur X : « Pardonnez et oubliez. À celui qui s’est faufilé dans le vestiaire et a volé ma chaîne, ainsi que celles de mes coéquipiers, je vous pardonne et ne vous souhaite que le meilleur. J’espère que vous changerez votre vie avec tout ce que vous obtenez pour la mienne, et que vous en tirerez des leçons. Tout n’est qu’amour”









