La police enquête sur un accident mortel près de l’école secondaire Kaneland – Shaw Local

La police continue d’enquêter sur un accident mortel survenu vers 15 h le 21 août à l’entrée de l’école secondaire Kaneland à Maple Park.

Selon un communiqué de presse, une Subaru grise sortait du parking lorsqu’elle est entrée en collision avec une moto Harley Davidson, ce qui a provoqué l’éjection du conducteur. Après des tentatives de sauvetage, le conducteur a été déclaré mort. Le conducteur de la Subaru a été transporté à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor.

Selon une lettre envoyée aux familles du lycée de Kaneland lundi après-midi, le conducteur de la Subaru était un élève de l’école. Aucun élève n’a été blessé, mais beaucoup ont été témoins de l’accident.

Les noms du conducteur et de la victime n’ont pas encore été dévoilés.

On ne sait pas pour le moment si des drogues ou de l’alcool ont contribué à l’accident.

Le bureau du shérif du comté de Kane était assisté par la police et les pompiers des villages de Maple Park et d’Elburn. L’enquête est toujours en cours par la division des enquêtes du bureau du shérif du comté de Kane et l’équipe des drones du comté de Kane.

Si quelqu’un a été témoin ou a des informations relatives à l’accident, contactez la division des enquêtes du comté de Kane au 630-444-1103.