L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une enquête. Giuseppe Cottini / NurPhoto via Getty Images

La police enquête sur une éventuelle violation de la réglementation italienne du COVID-19 par l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo après avoir prétendument voyagé entre les régions du Piémont et de la Vallée d’Aoste.

La police du Val d’Aoste a confirmé à Reuters qu’une enquête avait été ouverte sur un déplacement dans la ville alpine de Courmayeur de Ronaldo et de sa petite amie Georgina Rodriguez mardi et mercredi.

Les autorités ont été alertées de sa présence présumée dans la région par des vidéos sur les réseaux sociaux montrant le couple assis sur une motoneige et célébrant le 27e anniversaire de Rodriguez.

Les déplacements entre les régions de la «zone orange» en Italie, y compris le Piémont et le Val d’Aoste, sont interdits en vertu du décret gouvernemental actuel.

S’il est prouvé que Ronaldo a fait le déplacement, le résultat le plus probable est une amende. ESPN a contacté les représentants de Ronaldo pour commentaires.

En octobre, Ronaldo s’est engagé dans une dispute publique avec le ministre italien des Sports, alors que les deux hommes se sont indirectement accusés de mentir si l’international portugais avait enfreint les règles de santé après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Vincenzo Spadafora a déclaré que l’attaquant de la Juventus aurait peut-être enfreint les règles en retournant en Italie après son service d’équipe nationale au Portugal après avoir été testé positif au virus plus tôt cette semaine.

Mais dans une vidéo Instagram, Ronaldo a riposté et a déclaré qu’il avait tout fait par le livre.

« Un monsieur ici en Italie, dont je ne mentionnerai pas le nom, a dit que je n’avais pas obéi au protocole – c’est simplement un mensonge », a déclaré Ronaldo depuis sa villa de Turin, où il était en quarantaine et asymptomatique.

« J’ai suivi tous les protocoles et je continuerai à les suivre, ma conscience est claire … Tout ce que j’ai fait était autorisé. »

Le joueur de 35 ans a été testé positif au COVID-19 alors qu’il était avec l’équipe portugaise.

« Ils ont dit que j’avais enfreint la loi italienne et ceci et cela … tout est mensonge, j’ai tout fait correctement », at-il ajouté. «Nous avons tout fait de la bonne manière – laissant le [Portugal] équipe, dans l’ambulance aérienne, arrivée à Turin … Je n’ai eu de contact avec personne. «

Spadafora a ensuite répondu dans une interview à l’agence de presse italienne Ansa.

« La renommée et la compétence de certains joueurs ne les autorisent pas à être arrogants, irrespectueux envers les institutions et à mentir », a-t-il déclaré.

«Au contraire, plus vous êtes connu, plus vous devriez ressentir la responsabilité de réfléchir avant de parler et de donner le bon exemple.

« Je ne vais pas continuer avec cette affaire pour toujours », at-il ajouté. « Je n’en parle plus et je répète mon souhait que tous ceux qui ont été testés positifs se rétablissent rapidement. »