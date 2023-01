La police enquête sur l’incendie de l’Illinois Planned Parenthood comme un incendie criminel

CHICAGO (AP) – Un incendie dans une clinique du centre de l’Illinois pour la planification familiale fait l’objet d’une enquête comme incendie criminel, a déclaré mardi la police de Peoria, quelques jours seulement après que l’État a promulgué de vastes protections contre l’avortement.

Les agents ont répondu à un rapport faisant état d’une “personne inconnue lançant un cocktail Molotov” dans le bâtiment de la clinique de Peoria vers 23h30 dimanche, a déclaré le porte-parole de la police, Semone Roth.

La police de Peoria et les pompiers enquêtent sur l’incendie, et aucun suspect n’a été identifié ni aucune arrestation n’a été effectuée, a déclaré Roth.

L’incident s’est produit deux jours après que le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a promulgué une législation sur les soins de santé génésique pour protéger les demandeurs d’avortement à l’extérieur de l’État, ajoutant l’Illinois à la liste des États qui ont renforcé la législation autour de la procédure après la décision de la Cour suprême des États-Unis de renverser Roe v. Wade.

Aucun patient ou membre du personnel ne se trouvait à l’intérieur pendant l’incendie, mais cela a causé des “dommages importants” au bâtiment, a déclaré Jennifer Welch, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Illinois dans un communiqué.

La clinique est actuellement fermée et l’organisation reprogramme les patients qui avaient des rendez-vous dans d’autres centres de soins de santé et offre une aide au transport à ceux qui en ont besoin.

Le site de Peoria Planned Parenthood offrait un avortement médicamenteux mais n’était pas un site pour les procédures en clinique, a déclaré Welch, qui s’est engagé à poursuivre l’auteur “dans toute la mesure de la loi”.

“La grande majorité de nos patients du centre de santé de Peoria venaient nous voir pour la planification familiale, le dépistage et le traitement des IST et d’autres soins de santé reproductive”, a-t-elle déclaré. “Cet acte de vandalisme aura un impact dévastateur sur la capacité de la communauté à accéder au contrôle des naissances, au dépistage du cancer et aux soins d’affirmation de genre.”

Mary Kate Zander, directrice exécutive de l’organisation anti-avortement Illinois Right to Life, a condamné l’incident en déclarant: “Nous ne tolérerons jamais la violence contre un planning familial ou toute autre clinique d’avortement.” Elle a ajouté : « La principale raison pour laquelle nous nous opposons à l’avortement est qu’il s’agit d’un acte de violence. Il serait donc hypocrite de notre part de ne pas dire la même chose dans le cas d’un acte de violence contre les travailleurs de l’avortement. ___

