La police enquête sur les problèmes de foule lors de la victoire de Man City sur Liverpool

La police du Grand Manchester (GMP) enquête sur plusieurs incidents de troubles de la foule lors de l’affrontement de la Coupe Carabao de Manchester City avec Liverpool jeudi soir, dont un qui a conduit une jeune fille de 15 ans à être soignée pour des blessures à la tête.

Les clubs ont publié une déclaration commune condamnant les troubles, qu’ils ont qualifiés de “extrêmement décevants”. City a remporté le match 3-2 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Les matchs récents entre les équipes ont été entachés de problèmes. L’entraîneur de la ville, Pep Guardiola, s’est fait jeter des pièces de monnaie lors d’une défaite à Anfield en octobre, tandis que Liverpool a publié plus tard une déclaration condamnant les “chants ignobles” liés aux tragédies du stade.

“Nous avons connaissance d’un certain nombre d’objets, dont des pièces de monnaie et un fumigène, qui ont été lancés pendant [Thursday’s] match”, a déclaré le surintendant Gareth Parkin, commandant du match de GMP. “Nous allons enquêter sur les incidents et examiner la vidéosurveillance à partir de la nuit.”

Un fan de Manchester City tient une fusée éclairante lors du match du quatrième tour de la Carabao Cup contre Liverpool au stade Etihad. Photo de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Deux hommes soupçonnés d’avoir tenté d’introduire un engin pyrotechnique dans le stade et un autre pour atteinte à l’ordre public aggravée par la race ont été interpellés. Un homme de 53 ans a été agressé après le match, a indiqué la police.

Les clubs ont déclaré que de tels incidents étaient totalement inacceptables et qu’ils “s’engagent pleinement à travailler ensemble pour éradiquer ces problèmes de nos rencontres. Ils n’ont pas leur place dans le football”, indique le communiqué conjoint.