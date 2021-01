Les enquêteurs des affaires froides de l’Ohio et de la Floride étudient les liens possibles entre un condamné à mort et au moins deux meurtres et disparitions de femmes non résolus d’il y a 30 ans.

Roland «Rollie» Davis, 68 ans, est déjà condamné à la peine capitale dans l’Ohio pour le meurtre et le vol en 2000 de l’infirmière à la retraite Elizabeth Sheeler, âgée de 86 ans, à Newark.

En novembre 2020, Davis a été accusée du viol brutal et du meurtre de Sharon Gill, 42 ans, qui a été poignardée 39 fois chez elle à Deep Creek, en Floride, le 21 mars 1990. La fille de la victime, alors âgée de 18 ans, Krista, a découvert le corps sans vie de sa mère après son retour de l’école.

Roland « Rollie » Davis, 68 ans (à gauche), condamné à mort dans l’Ohio pour le meurtre et le vol d’Elizabeth Sheeler, 86 ans (à droite), une infirmière à la retraite, fait l’objet d’une enquête en lien avec des cas froids en Floride.

Davis, photographié sur une photo en 2020, est actuellement dans le couloir de la mort de l’établissement correctionnel de Chillicothe dans le comté de Ross, Ohio

Le département de l’application de la loi de Floride a déclaré que la nouvelle technologie liait les preuves ADN trouvées sur les lieux du crime à Davis, qui avait effectué des travaux d’aménagement paysager au domicile de la victime avant le meurtre. Il avait 37 ans à l’époque.

Gill venait de déménager avec sa fille à Deep Creek et devait être rejointe par son mari, Percy Gill, après avoir terminé son travail de prédicateur à Detroit.

«Si mon père était en vie, il serait soulagé», a déclaré Krista Gill à Sun Port Charlotte en novembre. «Nous sommes soulagés. Heureux n’est pas un mot. Heureux seraient ma mère et mon père qui franchiraient la porte d’entrée et rencontreraient mes enfants. Ce n’est pas heureux. »

En novembre, Davis a été accusé du viol et du meurtre de l’épouse du prédicateur Sharon Gill, 42 ans, qui a été poignardée 39 fois à l’intérieur de son domicile de Deep Creek, en Floride.

Le dossier de Davis comprend également une arrestation en 2003 dans l’Ohio pour le passage à tabac sauvage d’une travailleuse du sexe.

Il travaillait comme vendeur de crème glacée et a ramassé la prostituée dans son véhicule. L’inspecteur Kurt Mehl a déclaré que la victime dans cette affaire aurait été tuée si elle ne s’était pas échappée et avait appelé la police.

Au moment de son arrestation, Davis a été découvert avec le sang de la victime sur tout son pantalon et à l’intérieur de son camion de crème glacée.

Compte tenu des antécédents de violence des détenues envers les femmes, le bureau du shérif du comté de Charlotte et Southwest Florida Crime Stoppers examinent tous les liens que Davis pourrait avoir avec les homicides non résolus ou les femmes disparues des années 1980 et 90.

«Parce que M. Davis a été impliqué dans au moins deux homicides et une tentative d’homicide d’une prostituée à Columbus, Ohio, il est sur notre radar pour des cas non résolus de femmes disparues ou assassinées», a déclaré Mehl. « Cela impliquerait de réexaminer tout rôle potentiel qu’il aurait pu avoir ici dans le comté de Charlotte. »

Au cours d’un entretien en prison avec des enquêteurs de l’affaire froide, Davis aurait été « moins que disponible » avec des informations.

Davis (photographié sur une photo en 2004, à gauche) fait l’objet d’une enquête en lien avec la disparition de Christine Flahive en 1995 à Punta Gorda, en Floride. La femme de 43 ans serait morte

Les autorités examinent à nouveau les preuves dans le cas de la personne disparue de Christine Flahive, qui a été vue vivante pour la dernière fois en 1995 à Punta Gorda, en Floride.

Flahive avait 43 ans lorsqu’elle a disparu sans laisser de trace le 4 janvier 1995, après avoir quitté son domicile à vélo. Les autorités pensent qu’elle se dirigeait vers JD’s Lounge dans le centre-ville de Punta Gorda, puis vers une maison mobile dans le quartier de Rollins Street, a rapporté Wink News.

Depuis janvier 2019, des détectives ont commencé à enquêter activement sur l’affaire en tant qu’homicide. Ils pensent que Flahive a été tué dans le comté de Charlotte et enterré là-bas. Malgré des recherches intensives, ses restes n’ont pas été retrouvés.

Ils tentent également d’établir un lien entre Davis et des restes de squelettes féminins découverts le long des États-Unis 41 dans le sud de Punta Gorda en 1980 et d’autres cas non résolus dans le comté de Lee.

Au cours des années 80 et 90, Davis aurait favorisé la compagnie des motards et des prostituées, qui le connaissaient sous les surnoms de «Rollie» et de «Manson». En 2003, David a failli tuer une travailleuse du sexe dans l’Ohio (photo dans une tasse de l’époque, à droite)

Davis passait une grande partie de son temps dans les années 80 et 90 au bar de sa mère appelé le Mayfair Lounge à North Fort Myers, en Floride (photo), qui a depuis fermé

Les détectives ont déclaré que Davis était connu pour passer du temps au bar de sa mère appelé Mayfair Lounge à North Fort Myers dans les années 1980 et 1990. Le bar a depuis fermé. On disait qu’il favorisait la compagnie des motards et des prostituées, qui le connaissaient sous les surnoms de «Rollie» et «Manson».

Davis était dans le sud-ouest de la Floride, voyageant de l’Ohio de temps en temps entre 1970 et 2004 et a vécu et travaillé dans les régions des comtés de Charlotte, Lee et Hendry pendant cette période.

Crime Stoppers demande à toute personne ayant des informations sur les relations de Davis dans la communauté entre les années 1980 et 1990 de les contacter au 1-800-780-TIPS.