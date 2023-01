La police enquête sur le mobile de l’attaque à la machette contre des officiers près de Times Square – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

NEW YORK (AP) – Les autorités de New York enquêtent pour savoir si un homme qui a attaqué trois policiers avec une machette lors d’une célébration du Nouvel An, en frappant deux d’entre eux, a été inspiré par l’extrémisme islamique radical, selon un responsable de l’application des lois familier avec la matière.

L’attaque s’est produite un peu après 22 heures, à environ huit pâtés de maisons de Times Square, juste à l’extérieur de la zone de haute sécurité où les fêtards sont contrôlés pour les armes. Deux des policiers ont été frappés avec la machette avant qu’un policier ne tire sur l’homme à l’épaule. Les deux officiers ont été hospitalisés, l’un avec une fracture du crâne et l’autre avec une mauvaise coupure, et devaient se rétablir.

La police n’a pas identifié publiquement le suspect de 19 ans, mais le responsable de l’application des lois l’a identifié à l’Associated Press comme étant Trevor Bickford, de Wells, dans le Maine.

Les enquêteurs pensent que Bickford s’est rendu à New York plus tôt dans la semaine et examinent s’il est venu à New York spécifiquement pour attaquer des policiers lors de l’une des plus grandes célébrations du Nouvel An au monde, a déclaré le responsable de l’application des lois.

La police de New York et les responsables fédéraux tentent toujours de discerner un motif, et les enquêteurs ont examiné les publications en ligne de Bickford, qui comprenaient des mentions d’opinions extrémistes islamiques, a déclaré le responsable. Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête en cours et a parlé à AP sous couvert d’anonymat.

Bickford devait se remettre de la blessure par balle. Aucune charge à son encontre n’a été annoncée dans l’immédiat.

Michael Driscoll, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré que le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI à New York enquêtait mais que les enquêteurs pensent que l’attaquant a agi seul.

L’attaque et le bruit d’un coup de feu ont brièvement fait courir des gens, mais les festivités à Times Square se sont poursuivies sans interruption.

Le maire Eric Adams a déclaré lors d’une conférence de presse tôt dimanche qu’il avait parlé à l’un des officiers blessés alors qu’il était recousu à l’hôpital.

“Il était de bonne humeur”, a déclaré Adams. “Il a compris que son rôle a sauvé la vie des New-Yorkais aujourd’hui.”

Le NYPD monte une opération de sécurité massive chaque année pour assurer la sécurité de la foule du Nouvel An. Des milliers d’officiers sont envoyés dans la région, dont de nombreuses nouvelles recrues. L’un des policiers blessés vient d’être diplômé de l’académie de police vendredi, a déclaré le maire.

Les blocs où les plus grandes foules se rassemblent pour voir les performances et la chute du bal de minuit ne sont accessibles que par des points de contrôle où les agents utilisent des baguettes de détection de métal pour détecter les armes. Les grands sacs et les glacières sont interdits. Des barrières sont mises en place pour empêcher les attaques de véhicules.

Le périmètre de sécurité ne s’étend cependant que jusqu’à présent. L’attaque a eu lieu sur la 8e avenue, qui est souvent remplie de personnes naviguant dans la zone gelée ou essayant de trouver l’une des entrées sécurisées.

