La police enquête sur la mort d’un soldat de l’armée de 35 ans, qui s’est effondré lors d’exercices « brutaux » – alors que les hommages affluent au soldat « dévoué »

Les COPS enquêtent sur la mort d’un soldat de l’armée de 35 ans qui s’est effondré lors d’exercices « brutaux » – et les hommages affluent pour le soldat « dévoué ».

Le soldat Nabin Thapa du 6e Régiment du Royal Logistic Corps est décédé lors d’un exercice dans la zone d’entraînement de Driffield, dans le Yorkshire du Sud, le 21 septembre.

La police enquête sur la mort du soldat Thapa

Le Mail rapporte que les détectives enquêtent actuellement sur la mort du soldat Thapa.

Le lieutenant-colonel Jen, commandant du 6e régiment RLC, a déclaré : « La mort dévastatrice du soldat Nabin Thapa est ressentie très profondément.

« Le soldat Thapa a accompli un travail incroyable depuis qu’il a rejoint l’armée en 2019, notamment en complétant un déploiement opérationnel avec les Nations Unies à Chypre.

« C’était un soldat extrêmement travailleur et dévoué qui prêchait par l’exemple.

« Souvent utilisé ses connaissances pour former des soldats plus jeunes, il était un membre très respecté et populaire du régiment. Il nous manquera beaucoup.

« La famille du soldat Thapa présente nos plus sincères condoléances et est dans les pensées du régiment en cette période tragique. »

Le major Pearson-Burton, officier commandant le 62e Escadron, a déclaré : « Le Sdt Thapa était un soldat merveilleux, totalement dévoué à sa profession.

« Rien qu’au cours de la dernière année, il a participé à plusieurs événements de haut niveau, notamment un déploiement très réussi à Oman.

« Nabin a jeté tout ce qu’il avait dans l’Armée. Passionné de sport, il a représenté le 6e Régiment RLC en badminton et en volleyball.

« Il était extrêmement compétitif, en particulier avec les membres de l’escadron en PT, s’efforçant toujours de tirer le meilleur parti de ceux qui l’entouraient.

« Altruiste et motivé, Nabin a toujours veillé sur les autres, absolument fidèle à son caractère, il a participé à un événement caritatif qui a permis de récolter une somme d’argent substantielle pour les moins fortunés du Népal pour le Gurkha Welfare Trust.

« Nous sommes fiers d’avoir servi aux côtés de ce soldat dévoué et inspirant. »

La mort du soldat Thapa est survenue juste un jour après la mort d’un soldat anonyme dans la zone d’entraînement de Sennybridge à Powys.

Un porte-parole de l’armée a déclaré : « C’est avec une immense tristesse que nous pouvons confirmer le décès d’un soldat le 20 septembre 2023 dans la zone d’entraînement de Sennybridge.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis du soldat en cette période difficile et nous demandons que leur vie privée soit respectée.

« Les circonstances entourant ce décès feront l’objet d’une enquête et il serait inapproprié de commenter davantage pour le moment. »