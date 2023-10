SHEFFIELD, Angleterre — La police enquête sur la mort du joueur de hockey sur glace américain Adam Johnson après que son cou ait été coupé par une lame de patin lors d’un match en Angleterre.

Johnson, 29 ans, jouait pour les Panthers de Nottingham contre les Steelers de Sheffield lorsqu’il a subi une coupure au patin lors d’un match de Coupe des Champions samedi. Il est décédé à l’hôpital. Il était originaire du Minnesota et a participé à un total de 13 matchs dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh en 2019 et 2020.

“Nos agents restent sur place pour mener des enquêtes et notre enquête sur les circonstances entourant l’incident se poursuit”, a déclaré lundi la police du South Yorkshire. “Nous encourageons le public à éviter les spéculations concernant l’incident pendant que nous poursuivons nos enquêtes.”

L’Association anglaise de hockey sur glace, qui régit le sport au-dessous de la Ligue Élite, a réagi à la mort de Johnson en exigeant que tous les joueurs en Angleterre portent des protège-nuques à partir de début 2024.

Les protège-nuques seront obligatoires à partir du 1er janvier pour toutes les activités sur glace. L’EIHA a émis lundi sa « forte recommandation » pour que tous les joueurs commencent à porter un protège-nuque, avec effet immédiat. Il a déclaré que les protège-cou ne seraient pas obligatoires dans l’immédiat en raison de problèmes d’approvisionnement anticipés.

“Il est inacceptable qu’un joueur perde la vie en pratiquant un sport”, a déclaré l’EIHA. « Notre responsabilité n’est pas seulement d’éviter la répétition d’un accident aussi déchirant, mais aussi de réagir de manière préventive à d’autres incidents prévisibles dans le futur. »

Au Royaume-Uni, les joueurs sont autorisés à jouer sans protège-cou après l’âge de 18 ans.

D’ici 12 mois, l’EIHA a déclaré qu’elle procéderait à un examen « approfondi » de l’équipement de sécurité des joueurs « y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de casques, de protège-dents/protège-gencives et de protections faciales ».

Tous les clubs devront démontrer qu’ils « gèrent de manière proactive la sécurité des joueurs ».

L’organisme a déclaré que ses actions étaient alignées sur Ice Hockey UK et Scottish Ice Hockey.

“Nous sommes fermement attachés à notre obligation d’épuiser tous les moyens possibles pour garantir qu’un incident tragique de cette nature ne frappe plus jamais notre sport”, a déclaré l’EIHA.

« Sans aucun doute, ce moment jette une ombre sombre sur notre communauté sportive mondiale, nous rappelant brutalement nos responsabilités collectives en tant que gardiens du sport. Comme dans tous les sports, la sécurité de nos joueurs doit primer avant tout.

La mort de Johnson et ses conséquences ont eu des répercussions dans la communauté du hockey, avec des moments de silence tenus autour de la LNH et des Penguins en ajoutant des autocollants « AJ 47 » sur leurs casques.

Les Ducks d’Anaheim ont rejoint les Penguins au centre de la glace pour rendre hommage à Johnson avant le match de lundi.

Une photo en noir et blanc de Johnson était affichée sur le tableau d’affichage et un projecteur blanc au centre de la glace. L’hommage vidéo comprenait les débuts de Johnson à Nashville et son premier but dans la LNH au Minnesota. Au lieu d’un moment de silence, les Penguins ont demandé une dernière acclamation pour Johnson, alors que les fans applaudissaient et que les joueurs tapaient avec leurs bâtons autour du cercle central.

Les Penguins ont lancé leur troisième trio lundi en l’honneur de Johnson, qui s’est joint à l’organisation en 2017.

“C’est une tragédie incroyable”, a déclaré l’entraîneur de Pittsburgh, Mike Sullivan. «C’était un enfant formidable. C’était un privilège d’être son entraîneur.

Le fabricant de hockey Bauer a appelé à une collaboration autour de ce sport pour une sensibilisation accrue et un mandat sur la protection du cou résistante aux coupures.

“Avec la communauté du hockey dans son ensemble, nous pleurons le décès tragique d’Adam”, a déclaré le PDG Ed Kinnaly dans un communiqué. « Nous pensons que le moment est venu pour la communauté du hockey de se rassembler collectivement pour prendre des mesures significatives et urgentes. »

Kinnaly a déclaré que Bauer s’engageait à éduquer les parents et les joueurs sur l’importance des équipements résistants aux coupures, à travailler avec des athlètes professionnels pour obtenir des commentaires sur la conception des produits et à collaborer avec des organismes directeurs tels que USA Hockey et Hockey Canada et des organisations de jeunesse pour exiger et faire respecter la protection du cou. .

L’ailier des Capitals de Washington, TJ Oshie, copropriétaire de la société d’équipement et de vêtements Warroad Hockey, du nom de sa ville natale du Minnesota, a déclaré avoir reçu environ 100 SMS d’autres joueurs s’enquérant des matériaux résistants aux coupures et que l’ensemble de l’inventaire était épuisé dimanche.

“C’est juste fou, triste, et nous n’avons plus rien”, a déclaré Oshie après l’entraînement de lundi. « Nous pensons d’abord à sa famille. Nous essaierons de proposer autant de produits que possible aux gens.