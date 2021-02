La POLICE au Brésil a lancé une enquête après avoir signalé que des retraités avaient reçu des injections d’AIR plutôt que de vaccins Covid.

Les flics de Rio de Janeiro ont été alertés des incidents après que des images de travailleurs de la santé prétendument prétendant s’injecter des patients âgés ont fait surface en ligne.

Les détectives font appel au gouvernement local et aux responsables de la santé pour aider à comprendre ce qui est arrivé aux doses, qui étaient destinées aux groupes à haut risque.

Au moins trois cas ont été signalés dans l’État de Rio de ce que les médias locaux appellent des «coups d’air», dans lesquels des agents de santé ont administré de faux vaccins à partir de seringues vides.

Les personnes impliquées dans les incidents ont été licenciées, et celles qui ont reçu les faux injections ont reçu une dose réelle plus tard, a déclaré le conseil des soins infirmiers de l’État de Rio dans une note.

Mais si les flics découvrent que les vaccins ont été détournés ailleurs, les personnes impliquées pourraient être poursuivies pour détournement de fonds et emprisonnées jusqu’à 12 ans.

Des images publiées en ligne par des proches en colère montrent des professionnels de la santé prétendant faire semblant d’injecter à des patients âgés une seringue vide – ce qui pourrait être fatal.

D’autres vidéos inquiétantes semblent montrer des médecins qui ne poussent pas le piston de la seringue pour administrer la vaccination.

Les Brésiliens outrés craignent maintenant que les procédures ne soient plus répandues, donnant à leurs parents âgés un faux sentiment de sécurité qu’ils sont protégés par le vaccin.

L’injection d’air ou de gaz dans le corps peut s’avérer fatale, selon l’endroit où se trouve le blocage.

Si le gaz se propage vers le cerveau, le patient peut souffrir de convulsions, de convulsions ou d’un accident vasculaire cérébral rapidement après son administration.

Les patients qui ont reçu une injection d’air dans une veine ou un poumon peuvent mourir rapidement s’ils ne sont pas traités correctement.

Ils pourraient souffrir d’une crise cardiaque ou d’une embolie pulmonaire si l’air bloque les artères menant au cœur ou les vaisseaux sanguins jusqu’aux poumons.

Dans un clip, une infirmière d’un centre médical de Praia Grande, à São Paulo, a été interpellée par la fille de la femme de 87 ans après avoir remarqué que le liquide n’avait pas été administré correctement.

La parente perplexe, qui ne voulait pas que sa mère soit identifiée, a déclaré que l’incident s’est produit le vendredi 12 février vers 10 heures.

Elle a dit: «L’infirmière a mis sa main devant et a enfoncé l’aiguille pendant une seconde, puis l’a rapidement retirée. C’est arrivé trop vite et j’ai tout de suite remarqué qu’il n’avait pas appuyé sur la seringue.

«Il a demandé à ma mère si l’injection avait fait mal et lui a dit qu’elle était libre d’y aller. Mais j’ai dit que ce n’était pas fini parce qu’il n’avait pas réellement donné la dose.

Quelques secondes après la plainte, une «seconde» injection a été administrée sur l’autre bras de la femme âgée avec une autre aiguille, et cette fois le piston a été clairement enfoncé.

La fille a expliqué qu’elle avait été autorisée à filmer pendant que le jab était administré et a décidé de s’exprimer non pas pour causer des «problèmes» mais pour sensibiliser – en avertissant les autres de «tout enregistrer».

Un porte-parole du département de la santé de la ville a déclaré: «Lors de l’introduction du vaccin, l’infirmière technicienne qui est étudiante s’est rendu compte que l’aiguille était bloquée, ce qui peut se produire dans n’importe quelle procédure injectable.

« Il a immédiatement échangé le matériel contre une nouvelle seringue et l’a appliqué à un autre endroit. »

Les images inquiétantes surviennent après que les Britanniques aient été avertis d’une escroquerie de plusieurs millions de livres de faux vaccins toxiques Covid se répandant à travers l’Europe.

Dans un autre incident le même jour, des images semblent montrer une femme de 94 ans recevant de l’air au lieu du vaccin à Petropolis, Rio de Janeiro.

La vidéo réalisée par des membres de la famille et diffusée à la télévision régionale, montre une seringue vide au moment de la demande.

Le conseil municipal a confirmé que la procédure viciée s’était produite et la femme est revenue le lendemain pour être correctement vaccinée, l’infirmière qui administrait l’air étant renvoyée.

Le Département de la Santé (DoH) du Brésil a intensifié son suivi des équipes vaccinales, renforçant les protocoles à suivre lors des travaux pour assurer la transparence dans l’application des doses.

Le Brésil a le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde à cause du virus tueur, avec plus de 242 000 décès et 9 978 747 cas.

Cela intervient après des semaines de manifestations contre le président Jair Bolsonaro pour la gestion de la pandémie par le gouvernement, ce qui l’a vu minimiser la gravité du virus.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Brasilia pour exiger sa démission après avoir échoué à mettre en place des mesures de verrouillage strictes.

Les médecins ont averti que les hôpitaux de Manaus, en Amazonie, sont poussés à leurs limites par manque d’oxygène et que la situation pourrait s’étendre à d’autres régions du Brésil.

En janvier, la justice de la Cour suprême brésilienne a approuvé une enquête sur la réponse du ministre de la Santé Eduardo Pazuello à la crise de Manaus.

Le Brésil a commencé à administrer les vaccins Oxford / Astra Zeneca et Coronavac en janvier de cette année

Les chiffres publiés par le ministère de la Santé indiquent que 5 505 049 personnes ont reçu leur première dose et 308 791 la seconde, avec un total de 5,81 millions de vaccins Covid-19 appliqués.