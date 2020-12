La police française enquête sur un torrent de tweets antisémites sur une candidate au concours Miss France, qui a révélé que son père était d’origine israélienne.

April Benayoum, représentant la Provence, est arrivée deuxième du concours, suscitant de nombreux commentaires antisémites sur les réseaux sociaux, qui ont provoqué un tollé de la part des politiciens et des groupes juifs.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est dit « profondément choqué » par les propos et a déclaré que « les services de police et de gendarmerie sont mobilisés ».

La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a indiqué qu’elle envoyait un rapport au parquet.

Renaud Muselier, un politicien local de la région où vit April Benayoum, a qualifié les attentats d ‘ »abomination », soulignant que la jeune femme est « française, d’origine italienne et israélienne, de Provence, du sud » et « représente parfaitement notre région et notre pays « .

La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme a déclaré « à bientôt au tribunal pour les twitos qui ont transformé hier soir Twitter en un cloaque antisémite contre Miss Provence ».

L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a dénoncé « une compétition antisémite ».

La lauréate du concours, Amandine Petit, a déclaré dimanche à BFMTV que les propos étaient « extrêmement décevants », ajoutant qu’elle avait apporté son soutien à la finaliste.

Parmi les plus anciens du monde, le premier concours de beauté français a été créé en 1920 par le journaliste Maurice de Waleffe.

L’actrice et danseuse Agnès Souret, originaire de Bayonne, a été la première à remporter le titre de «plus belle femme de France». Ce n’est qu’en 1928 que le concours prend le nom de « Miss France ».