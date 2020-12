Une enquête a été ouverte sur la façon dont deux voyageurs internationaux ont échappé à la quarantaine de l’hôtel et sont montés à bord d’un vol intérieur, provoquant une nouvelle peur du coronavirus pour des dizaines de passagers.

Les voyageurs sur un vol Virgin de Sydney à Melbourne samedi ont reçu l’ordre de s’auto-isoler immédiatement après que les autorités victoriennes ont découvert que deux Allemands sur le vol n’avaient pas réussi à mettre en quarantaine en Nouvelle-Galles du Sud.

Des questions ont maintenant été soulevées sur la façon dont le couple a évité la mise en quarantaine obligatoire de 14 jours à l’aéroport international de Sydney, fortement gardé, alors que la police de NSW enquête pour savoir si elle a donné de fausses informations aux autorités.

Le couple aurait utilisé des services en ligne pour s’enregistrer sur le vol intérieur.

Ils sont maintenant en quarantaine à Victoria et ont depuis été testés négatifs au coronavirus.

Une porte-parole de Virgin Australia a déclaré que la compagnie aérienne avait demandé à NSW Health comment le couple était arrivé en Australie sans entrer en quarantaine dans un hôtel alors que l’avion avait subi un nettoyage en profondeur par mesure de précaution, a rapporté Sydney Morning Herald.

NSW Health a renvoyé les questions à ce sujet à la police de NSW.

Alors que le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a refusé de commenter, son homologue fédéral, Greg Hunt, a ordonné à l’Australian Border Force d’enquêter sur la question.

« Il existe plusieurs anneaux de confinement dans le système de quarantaine et de frontière et, finalement, ces passagers ont été ramassés dans ces anneaux de confinement », a-t-il déclaré dimanche à Sky News.

« Mais franchement, nous voulons nous assurer que chaque anneau est imprenable, et nous avons donc demandé au commissaire des forces frontalières de travailler avec NSW pour comprendre les circonstances. »

Les 128 autres voyageurs à bord du vol Virgin VA 838, qui a quitté Sydney à midi samedi et a atterri à Melbourne à 13 h 25, ont depuis été contactés et se sont isolés.

« Une réponse globale de santé publique est en cours, y compris des tests et une recherche complète des contacts », a déclaré le DHHS dans le communiqué.

« Il est conseillé à toute personne qui s’est rendue au terminal domestique de l’aéroport de Melbourne samedi après-midi de surveiller les symptômes du COVID-19 et de demander un test si des symptômes se développent. »

Il a été conseillé aux passagers et à l’équipage à bord d’appeler le service de santé au 1300 651 160.

Victoria a célébré son 37e jour sans aucune nouvelle infection alors que l’État est passé à un niveau de restrictions « COVID normal » dimanche.

Les deux étrangers s’isolent maintenant à Victoria et on ne sait pas s’ils avaient ou non contracté un coronavirus (Sur la photo: des passagers sont vus à bord d’un vol Jetstar à destination de Sydney à l’aéroport de Melbourne à Melbourne, lundi 23 novembre)