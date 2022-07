La police enquête après que Penny Mordaunt, l’ancien espoir du leadership conservateur, ait reçu des menaces de mort

Les COPS enquêtent après que Penny Mordaunt, l’ancien espoir du leadership conservateur, ait reçu des menaces de mort.

La députée de Portsmouth, 49 ans, a renforcé sa sécurité après que des voyous aient menacé de «lui tirer une balle dans la tête» et de «tuer sa famille» si elle ne démissionnait pas en tant que députée.

L’ancien espoir du leadership conservateur Penny Mordaunt a reçu des menaces de mort Crédit : AP

Mme Mordaunt a déclaré qu’elle ne “laissait jamais de telles choses me distraire de mon travail” Crédit : PA

Le message a été envoyé à son bureau local la semaine dernière pendant les derniers jours de sa campagne.

Mme Mordaunt a déclaré hier: “Je suis toujours au service de ma communauté et je ne laisse jamais de telles choses me distraire de mon travail.”

Le ministre du Commerce et ancien secrétaire à la Défense a été exclu du concours mercredi après avoir échoué à obtenir suffisamment de voix pour se qualifier pour les deux derniers.

Une porte-parole de la police du Hampshire a déclaré: “Le 22 juillet à 11 h 50, nous avons reçu un rapport faisant état d’une lettre contenant des menaces de tuer une femme de Portsmouth et sa famille qui a été envoyée à son bureau à Lakeside, North Harbour.

“Nous avons assisté et des mesures de protection ont été mises en place pour minimiser les risques pour la femme et sa famille, les employés et la communauté au sens large.

“Nos enquêtes sur cet incident sont en cours et il a été transmis à l’équipe de liaison parlementaire.

“Nous prenons la protection de nos députés extrêmement au sérieux et des systèmes robustes sont en place pour garantir qu’ils peuvent effectuer leur travail en toute sécurité.”

Mme Mordaunt a déclaré: “Je suis très reconnaissante pour tous les bons voeux et le soutien.”