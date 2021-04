La confrontation houleuse a eu lieu lors du récent match des jeunes entre Indiana Elite et Baylor Basketball dans la banlieue d’Indianapolis à Westfield, selon l’Indianapolis Star, lorsqu’un entraîneur de Baylor était en désaccord avec un appel de l’officiel sur le terrain – avant que l’entraîneur ne commence à quitter le terrain. arène, avec les joueurs de Baylor juste derrière elle.

Les choses se sont tournées vers le violent, cependant, lorsqu’un spectateur – peut-être un parent enragé – a pris d’assaut le terrain pour affronter l’arbitre, filmant l’épisode sur son téléphone portable. L’arbitre a réagi à ce défi de son autorité en giflant le spectateur au visage, incitant à une bagarre totale entre les deux alors que les joueurs des deux équipes se précipitaient sur le terrain.

Il n’y a rien de mieux que l’Indiana AAU Basketball pic.twitter.com/leBnsscvbE – Mante (@ YoungMantis2) 12 avril 2021

Le spectateur a ensuite soulevé l’arbitre de ses pieds et l’a projeté sur le terrain, tandis qu’un joueur de Baylor a plu à plusieurs reprises des coups sur l’arbitre blessé avant que d’autres joueurs et spectateurs ne rompent les fracas.

Evan Suttner, président du Pacers Athletic Center où la bagarre a eu lieu, a réprimandé les scènes et a annoncé que toute personne jugée responsable ne serait pas invitée à revenir pour de futurs événements sportifs.

« Le personnel de l’événement a retiré les parties impliquées du reste du tournoi et ne les accueillera pas à nouveau aux événements futurs., » il a dit.

« Nous sommes déçus que cette altercation se soit produite, car nous nous efforçons de fournir une expérience formidable aux familles..

« Nous prenons au sérieux la sécurité de notre personnel, des arbitres, des joueurs et des spectateurs … et il n’y a pas de place pour ce genre de comportement dans les sports de jeunesse. «

La police de Westfield a depuis confirmé dans une brève déclaration qu’elle enquêtait sur l’incident, mais a refusé de commenter davantage lorsqu’elle a été poussée par les médias locaux.

…… une bonne raison de faire ce qu’ils faisaient. Ce type n’a pas besoin d’arbitrer. Il méritait ce qu’il a obtenu et j’espère qu’il obtiendra une poursuite contre lui. Vous ne pouvez pas simplement frapper un petit peu quelqu’un qui vous a fait face. – Travis Little (@Legend_Vc) 16 avril 2021

LE 👏🏾REF 👏🏾SWUNG 👏🏾FIRST👏🏾Pourquoi êtes-vous tous en colère pour l’autre gars qui se balance en arrière? – تانشه (@jzycaramel) 14 avril 2021

Quel embarras pour le sport. L’équipe et l’arbitre. Et les parents. Absolument ridicule. (Si des remarques raciales étaient faites, le passage à tabac était justifié par l’OMI) – Will (@Will_NSS) 13 avril 2021

« Ce type n’a pas besoin d’arbitrer. Il méritait ce qu’il a obtenu et j’espère qu’il obtiendra une poursuite contre lui. Tu ne peux pas simplement frapper un peu quelqu’un qui te fait face, « a été la réaction d’un commentateur en ligne, tandis qu’un autre a déclaré que le fonctionnaire avait obtenu ce qu’il méritait parce que »l’arbitre a balancé en premier« .

« Quel embarras pour le sport,« dit un autre. »L’équipe et l’arbitre. Et les parents. Absolument ridicule.«

Il reste à voir ce qui a exactement provoqué cet échange furieux, mais selon la Parents Association for Youth Sports, plus de 75% des parents ont déclaré avoir été témoins de confrontations houleuses comme celle-ci lors de jeux sportifs pour jeunes aux États-Unis, selon l’IndyStar.

« Lorsque votre vie tourne autour du sport et de la compétition, le stress et la frustration peuvent se manifester chez le joueur et les parents», a déclaré Lynn Jamieson, qui a ajouté que la pression de la recherche d’une bourse d’études collégiale peut souvent conduire les joueurs – et plus souvent les parents – à s’en prendre.