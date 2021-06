La police enquête alors que Jamie Osborne signale des abus sur les réseaux sociaux | Nouvelles de course

Jamie Osborne a contacté la police après que sa fille Saffie est devenue le dernier jockey à recevoir un message abusif et haineux sur les réseaux sociaux.

L’ancien coureur de premier plan devenu entraîneur a publié une copie du message sur Twitter, déclarant: « Les abus sur les réseaux sociaux sont allés trop loin. Je vais maintenant commencer une croisade pour que ces personnes soient bannies de toutes les plateformes et n’hésiterai pas à engager des poursuites. »

Osborne, basé à Lambourn, a déclaré jeudi matin qu’il avait contacté la police et espère que des accusations seront portées.

Il a déclaré: « Cela a fait un peu de bruit, n’est-ce pas?

« Je sais que les jockeys reçoivent des messages tout le temps, et je ne sais pas quelle proportion d’entre eux sont signalés, mais je pense qu’il arrive un moment où ça suffit.

« Je sais que Saffie les a reçus (messages). Mais la nature et le ton de celui-ci étaient dans mon esprit un pas de trop, et je ne vois pas pourquoi les jockeys devraient supporter cela régulièrement sans il semble y avoir un appel à l’action.

« Saffie est fâchée contre moi pour avoir souligné cela. Heureusement, elle est assez dure et elle peut rire de ces choses, mais nous ne devrions pas simplement tenir cela pour acquis à propos de nos jockeys.

« Je ne sais pas si quelqu’un envisage de prendre des mesures, mais je le suis certainement – ​​pas pour Saffie, nécessairement, mais pour tous les jockeys. »

Osborne a appelé les autres participants à la course à se manifester et à signaler les abus aux autorités compétentes.

L’homme de 53 ans craint que les conséquences de ne pas le faire soient finalement « catastrophiques » si on le laisse continuer.

Il a ajouté: « Ce message n’était pas un gars disant que je n’aime pas la façon dont vous roulez – n’insistons pas là-dessus, ce sont des menaces de viol et de mort. Je ne sais pas comment la société peut penser que c’est acceptable.

« La police enquête. De toute évidence, ils devront suivre leur procédure régulière, mais j’espère que des accusations pourront être portées et j’espère que cela aura un effet dissuasif sur les personnes qui décident de faire la même chose à l’avenir.

« Quand je roulais, alors que nous n’avions pas de choses en ligne, j’avais l’habitude de recevoir des appels téléphoniques haineux – et on m’a jeté une poubelle un jour en rentrant d’une course à Wolverhampton !

« Mais à cause de cette technologie, les jockeys d’aujourd’hui y sont constamment exposés. Nous savons que tout le monde est différent – les niveaux de tolérance de chacun sont différents et la mentalité de chacun est légèrement différente.

« C’est un problème. Si la course ne se réunit pas collectivement, ne s’occupe pas de ses participants et ne les protège pas de cela, les conséquences pourraient être désastreuses – et seront désastreuses quelque part sur toute la ligne. »