Les forces de l’ordre ont encerclé jeudi la dernière adresse connue du suspect dans deux fusillades qui ont fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés à Lewiston, dans le Maine.

L’Associated Press (AP) a rapporté que des agents lourdement armés étaient retournés dans une maison de la ville de Bowdoin quelques minutes avant 20 heures. Le propriétaire de la maison est un parent de Robert Card, le seul suspect des autorités dans la fusillade meurtrière de mercredi dans un bowling et un bar. Au moment de mettre sous presse, on ne savait pas si Card se trouvait à l’intérieur de la résidence.

“Vous devez sortir maintenant sans rien dans les mains. Les mains en l’air”, a crié la police dans un mégaphone, ordonnant à Card ou à toute personne présente dans la maison de sortir, selon l’AP.

Le tireur a ouvert le feu mercredi au Schemengees Bar and Grille et au Just-In-Time Recreation à Lewiston, a indiqué la police.

Les responsables de l’application des lois se rassemblent sur une route de Bowdoin, dans le Maine, menant au dernier domicile connu du suspect lors de deux fusillades de masse à Lewiston mercredi.

Selon les informations publiées par la police de l’État du Maine, Card est un instructeur d’armes à feu qualifié qui ferait partie de la réserve de l’armée américaine stationnée à Saco, dans le Maine.

Les autorités ont déclaré que Card avait récemment signalé souffrir de problèmes de santé mentale, notamment entendre des voix et menacer de tirer sur la base de la Garde nationale à Saco. Card aurait également été admis dans un établissement de santé psychiatrique pendant deux semaines au cours de l’été, mais un document de la police ne fournissait aucun détail sur le traitement qu’il avait reçu ni sur son état.

Alors que des centaines d’agents chargés de l’application des lois recherchent Card, les habitants de Lewiston et des environs ont été avertis de rester chez eux car il est considéré comme armé et dangereux.

Card a été vu pour la dernière fois portant des vêtements marron et un fusil d’assaut. Selon la police, on savait pour la dernière fois que Card conduisait une Subaru Outback 2013 blanche portant le numéro de plaque d’immatriculation du Maine 9246PD.

Les autorités ont partagé une photo de la Subaru ainsi que plusieurs photographies de Card sur les réseaux sociaux.

En plus de chasser la Card sur terre, les autorités recherchent également sur l’eau.

Jeudi matin, la Garde côtière a envoyé un bateau de patrouille le long de la rivière Kennebec. Un officier de la Garde côtière a déclaré à l’AP qu’ils ne disposaient d’aucun renseignement direct suggérant que Card aurait pu tenter de s’échapper par bateau, mais qu’il « faisait simplement preuve de diligence raisonnable ».

La gouverneure du Maine, Janet Mills, une démocrate, a déclaré jeudi dans un communiqué que « tout le poids » de son administration soutenait les efforts des forces de l’ordre pour capturer Card.

Elle s’est également engagée « à tenir pour responsables quiconque est responsable de cette atrocité en vertu de la pleine force des lois étatiques et fédérales ; et à demander justice complète pour les victimes et leurs familles. Nous ne nous reposons pas et nous ne nous reposerons pas dans cette entreprise.