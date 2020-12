Six partisans du religieux indonésien Rizieq Shihab ont été abattus par la police dans la banlieue de Jakarta tôt lundi après ce que les autorités ont décrit comme une attaque contre des officiers qui suivaient les hommes dans le cadre d’une enquête.

Selon le récit de la police, des voitures transportant des partisans de M. Rizieq ont arrêté la voiture de police banalisée et ont commencé à attaquer six policiers en uniforme avec des revolvers, des faucilles et une épée. Les policiers, craignant pour leur vie, ont tiré en état de légitime défense, a indiqué la police. Six hommes ont été tués. Quatre autres hommes ont fui. Aucun policier n’aurait été blessé.

M. Rizieq, un religieux musulman fougueux qui dirige le Front des défenseurs islamiques, un groupe islamique de premier plan connu pour son extrémisme, est au centre de la controverse à Jakarta, la capitale indonésienne, depuis son retour d’exil auto-imposé en Arabie saoudite. .

Depuis son arrivée il y a quatre semaines, il a bafoué les restrictions relatives aux coronavirus en organisant des événements avec des milliers de personnes, a refusé de subir des tests de coronavirus mandatés par le gouvernement et a appelé à une «révolution morale», dans laquelle l’Indonésie imposerait sa vision de la loi islamique, connue sous le nom de Shariah.