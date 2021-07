La police en arrête quatre pour possession d’armes

Une vue générale du stade lors de la troisième manche lors d’un match entre les Rockies du Colorado et les Dodgers de Los Angeles au Coors Field le 4 avril 2021 à Denver, Colorado.

La police de Denver a arrêté vendredi soir trois hommes et une femme accusés d’armes et de drogue dans un hôtel du centre-ville de Denver, à proximité d’événements liés au prochain match des étoiles de la Major League Baseball, a annoncé samedi la police.

Les agents ont répondu à un rapport sur un « événement suspect » à l’hôtel Marven, qui se trouve à un pâté de maisons de Coors Field. Ils ont obtenu des mandats de perquisition pour deux pièces et trouvé des preuves, ainsi que mis en fourrière deux véhicules, selon le département.

Une porte-parole du bureau de terrain du Federal Bureau of Investigation de Denver a déclaré à NBC News que l’agence « n’a aucune raison de croire qu’il y avait une menace dirigée contre le MLB All-Star Game ». Coors Field devrait accueillir le match mardi.

La police a déclaré que l’enquête est active et en cours et n’a pas encore publié de détails sur les preuves. Le département n’a pas immédiatement répondu à l’enquête de CNBC dimanche.

Les trois hommes ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête pour possession d’arme par un ancien contrevenant. La femme a été arrêtée dans le cadre de l’enquête pour possession d’une substance contrôlée dans l’intention de la distribuer.

« L’enquête et les arrestations sont le résultat d’un conseil du public, constituant un excellent exemple du rôle essentiel que joue la communauté dans la sécurité publique », a déclaré la police de Denver dans un communiqué. « DPD encourage les résidents et les visiteurs à toujours être conscients de leur environnement et à signaler immédiatement toute activité suspecte ou illégale à la police. »