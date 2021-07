La police du Massachusetts a été confrontée à un groupe armé d’hommes qui se sont enfuis dans les bois après avoir été confrontés à un officier. Les autorités ont demandé aux résidents locaux de rester chez eux.

Un policier de Wakefield, dans le Massachusetts, une ville près de Boston, est tombé sur le groupe potentiellement dangereux tôt samedi, après avoir repéré deux véhicules arrêtés au bord d’une autoroute. Selon les médias, les hommes, qui portaient un équipement tactique et armés de fusils et de pistolets, tentaient de ravitailler leurs voitures lorsque l’officier s’est approché. Le soldat a ensuite demandé une pièce d’identité et a appelé des renforts. Au lieu de se conformer à l’ordre, « environ huit hommes se sont enfuis dans les bois avec des fusils et des armes de poing », a déclaré la police de Wakefield.

Vidéo du quartier de Wakefield où deux des hommes de ce groupe décrit par la police comme celui qui « ne reconnaît pas nos lois » sont en état d’arrestation. Maintenant chassé. Il y a encore d’autres suspects sur 95 qui est toujours fermé. #WCVBhttps://t.co/YXfHZPUjh5pic.twitter.com/hsbPUYCnim – Josh Brogadir (@JoshBrogadirTV) 3 juillet 2021

Les hommes armés feraient partie d’un groupe qui s’appelle « Moorish American Arms ». On pense que le groupe « ne reconnaît pas nos lois », dit la police. Le groupe aurait voyagé de Rhode Island au Maine pour ce qui a été décrit comme « formation. »





Aucune menace n’a été proférée, mais les hommes doivent être considérés comme armés et dangereux, a déclaré la police de Wakefield. Les résidents ont été invités à verrouiller leurs portes et à rester à l’intérieur de leur maison jusqu’à ce que l’impasse soit résolue.

Dans la dernière mise à jour, la force a signalé que les neuf hommes ont été arrêtés.

Les suspects restants sur l’autoroute ont été arrêtés par l’équipe d’opérations tactiques spéciales du MSP. 7 suspects supplémentaires transportés pour réservation. Nous allons maintenant procéder à des ratissages de leurs 2 véhicules et de leurs bois. Total de 9 en garde à vue en comptant les 2 arrestations initiales. https://t.co/eP2KkzZFpo – Police d’État de masse (@MassStatePolice) 3 juillet 2021

