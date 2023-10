La police émet un mandat d’arrêt contre une connaissance de 19 ans suite au décès d’un journaliste de Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) — La police a déclaré vendredi avoir émis un mandat d’arrêt contre une connaissance de 19 ans suite à la mort d’un journaliste de Philadelphie qui est passé de dormir dans la rue à travailler pour le maire et à rédiger des articles urgents sur les événements les plus graves de la ville. questions sociales pressantes.

Josh Kruger, 39 ans, a été tué par balle à son domicile de Philadelphie tôt lundi.

La police pense que la connaissance, Robert Edmond Davis, a tué Kruger, qui essayait d’aider Davis à « traverser la vie », a déclaré le lieutenant Hamilton Marshmond lors d’une conférence de presse.

La police dispose d’une vidéo du suspect dans le quartier du domicile de Kruger avant la fusillade, mais Marshmond n’a pas voulu dire exactement où. Marshmond a également déclaré que la police ne savait pas pourquoi Davis tuerait Kruger.

Davis serait armé et dangereux, ont indiqué les autorités.

Les demandes de commentaires sont restées sans réponse vendredi aux numéros de téléphone trouvés dans les recherches en ligne et dans les bases de données pour le suspect ou quelqu’un qui pourrait parler en son nom. Les archives judiciaires en ligne ne mentionnent aucun avocat de Davis dans le passé qui pourrait parler en son nom.

La dernière adresse indiquée par Davis se trouvait à quelques pâtés de maisons de la maison de Kruger, dans le sud de Philadelphie.

Kruger a reçu sept balles vers 1h30 du matin et s’est effondré dans la rue après avoir demandé de l’aide, a indiqué la police. Son décès a été constaté à l’hôpital peu de temps après.

Ce meurtre a été profondément ressenti à l’hôtel de ville et parmi les personnes impliquées dans les nombreuses causes qui lui tenaient à cœur : la toxicomanie, les sans-abri, la défense du VIH et des LGBTQ+, le journalisme et le vélo, pour n’en nommer que quelques-unes.

« L’un des pires aspects du fait d’être sans abri dans les zones urbaines américaines est de se sentir invisible. Quand les gens ne reconnaissent pas votre humanité, vous commencez à la remettre en question vous-même », a-t-il écrit dans une chronique de 2015 pour le Philadelphia Citizen, trois ans seulement après avoir lui-même dormi devant un cabinet d’avocats près de Rittenhouse Square.

Dans des articles plus récents, il a condamné les membres du conseil municipal, les qualifiant de lâches pour avoir interdit les sites d’injection supervisée dans la plupart des quartiers de la ville ; a rejeté les débats sur le langage politiquement correct concernant le sans-abrisme comme étant hors de propos ; et, dans une dernière chronique, a plongé dans le chagrin collectif de la ville suite au décès soudain, le mois dernier, de la présidente par intérim de l’Université Temple, JoAnne Epps.

« Pour de nombreux Philadelphiens, Epps était quelqu’un qu’ils aimaient vraiment – en partie parce qu’elle les aimait », a-t-il écrit, qualifiant d' »honneur solennel d’écrire sur quelqu’un après sa mort ».

Le maire Jim Kenney, dans un communiqué lundi, a déclaré que les écrits et le plaidoyer de Kruger montraient à quel point il se souciait de la ville, ajoutant que « sa lumière s’est éteinte beaucoup trop tôt ».

Kruger a géré les médias sociaux pour le maire et les communications du Bureau des services aux sans-abri d’environ 2016 à 2021. Il a quitté le gouvernement de la ville pour se concentrer sur des projets d’écriture.

Il a écrit à plusieurs reprises pour Philadelphia Weekly, Philadelphia City Paper, The Philadelphia Inquirer et d’autres publications, remportant des prix pour son style poignant et souvent humoristique.

Sur son site Internet, il se décrit comme un « cycliste militant » et « un partisan du singulier ils, de la virgule d’Oxford et du Twitter pré-Elon ».

