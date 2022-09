La police émet un avertissement à Kelowna, en Colombie-Britannique, après que 5 personnes sont mortes de drogues toxiques en 1 jour

Les gendarmes des villes de Kelowna et de West Kelowna en Colombie-Britannique ont déclaré que cinq personnes avaient perdu la vie à la suite d’une surdose mortelle de drogue samedi en neuf heures.

Ils demandent aux toxicomanes de prendre des précautions supplémentaires avant de consommer, comme faire tester leurs drogues ou visiter le site de consommation sécuritaire de la ville.

“La GRC est activement dans les rues pour avertir les personnes qu’elle sait être des utilisateurs et se rendre dans tous les refuges”, a déclaré le gendarme de la GRC de Kelowna. Mike Della-Paolera dans une interview.

“[We’re] juste s’assurer que les gens comprennent les dangers en ce moment.”

Dans un communiqué de presse, la GRC a déclaré que le premier décès avait été enregistré juste après 8 h 00 PT. Les ambulanciers paramédicaux sont intervenus dans une maison de l’avenue Saucier et ont trouvé un homme qui ne répondait pas.

La police a déclaré que l’homme de 32 ans avait été retrouvé mort dans son lit et que les agents avaient observé des signes de consommation de drogue à la maison.

Au cours de la journée de samedi, Della-Paolera a déclaré que des agents avaient répondu à deux autres endroits pour des surdoses mortelles de drogue qui avaient tué quatre autres personnes.

Della-Paolera a déclaré qu’il semble que le groupe de décès sans précédent à Kelowna soit le résultat de plus de drogues toxiques circulant dans la ville.

“Nous n’avons jamais eu de décès multiples auparavant, donc il y a évidemment de mauvaises drogues dans la rue en ce moment”, a-t-il déclaré. “Il est encore trop tôt pour dire la source, exactement ce qui est impliqué – des tests toxicologiques doivent être effectués.”

“Si Dieu le veut, nous n’en aurons plus.”

Statistiques de juillet du BC Coroners Service dit à travers la province, six personnes par jour mouraient en moyenne de drogues toxiques illicites.

Kelowna compte environ 140 000 habitants, tandis que West Kelowna compte 38 000 habitants.

‘Folie’

Helen Jennens de Moms Stop the Harm Okanagan, affirme que cinq décès en une seule journée sont inacceptables et qu’il faut faire plus pour fournir des médicaments sûrs aux utilisateurs et fournir des ressources adéquates pour la récupération.

“C’est de la folie”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre que le gouvernement puisse supporter le nombre de morts sans rien faire. Le gouvernement fédéral doit faire quelque chose à ce sujet”, a-t-elle ajouté.

La Colombie-Britannique est la première province au Canada à offrir un approvisionnement sûr prescrit, mais les défenseurs continuent de faire pression sur Ottawa pour permettre un approvisionnement en médicaments réglementé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique enquête actuellement sur les décès à Kelowna alors que la police demande aux toxicomanes de prendre des précautions supplémentaires, comme consommer à Site de consommation supervisée de Kelowna, faire tester des médicamentsne pas utiliser seul et avoir de la naloxone sous la main, qui peut être utilisée pour inverser une surdose.

Interior Health n’a pas émis d’alerte de drogue toxique liée à des drogues en circulation à Kelowna.

Le nombre de décès par toxicité médicamenteuse au cours des six premiers mois de 2022 est le plus élevé jamais enregistré au cours de cette période d’une année civile, selon les données publiées par le BC Coroners Service en août.

Le décompte signifie également que plus de 10 000 personnes sont maintenant décédées des suites de drogues toxiques en Colombie-Britannique depuis qu’une urgence de santé publique a été déclarée en avril 2016.