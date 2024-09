La police électorale de DeSantis a interrogé les personnes qui ont signé des pétitions en faveur de l’avortement

Isaac Menasche se souvient d’avoir été au marché fermier de Cape Coral l’année dernière lorsque quelqu’un lui a demandé s’il signerait une pétition pour que l’amendement sur l’avortement en Floride soit inscrit au vote.

Il a dit oui – et il l’a dit à un agent des forces de l’ordre lorsque l’un d’eux s’est présenté à la porte de sa maison du comté de Lee plus tôt cette semaine.

Menasche a déclaré avoir été surpris lorsque l’agent en civil lui a demandé à deux reprises si c’était bien lui qui avait signé la pétition. L’agent a déclaré qu’il enquêtait sur une éventuelle fraude à la pétition.

Bien que l’agent ait été professionnel et courtois, Menasche, qui a eu peu d’interactions avec la police dans sa vie, a déclaré que la rencontre l’avait laissé ébranlé.

« Je ne suis pas quelqu’un qui manifeste pour l’avortement », a déclaré Menasche. « J’ai simplement ressenti une forte envie et j’ai saisi l’occasion lorsque la personne m’a demandé de signer cette pétition. »

La visite de l’officier semble faire partie d’un effort plus vaste et inhabituel de l’administration du gouverneur Ron DeSantis pour inspecter des milliers de pétitions déjà vérifiées et validées en faveur de l’amendement 4 au cours des deux derniers mois précédant le jour du scrutin. L’amendement annulerait l’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse en Floride en proposant de protéger l’accès à l’avortement en Floride jusqu’à la viabilité.

Depuis la semaine dernière, le secrétaire d’État de DeSantis a ordonné aux superviseurs des élections d’au moins quatre comtés d’envoyer à Tallahassee au moins 36 000 formulaires de pétition déjà réputés avoir été signés par de vraies personnes. Depuis que le Times a fait état de cette initiative, les comtés d’Alachua et de Broward ont confirmé avoir également reçu des demandes de l’État.

Un superviseur de 16 ans a déclaré que la demande était sans précédent. L’État n’a pas demandé de demandes rejetées, qui ont été à la base de cas de fraude dans le passé.

DeSantis, qui a signé la loi interdisant l’avortement, a organisé l’opposition à l’amendement, et la demande de son bureau aux superviseurs fait craindre aux partisans de l’amendement qu’il s’agisse d’une « ingérence politique ».

Jeudi, une agence d’État qui dépend de DeSantis a lancé un site Web militant contre l’amendement, ce qui a incité les législateurs démocrates et d’autres à se demander si cette action violait la loi de l’État.

Menasche a ensuite posté sur Facebook qu’il était « évident pour moi qu’un effort important avait été déployé pour déterminer si j’avais effectivement signé la pétition ». Il a déclaré au Times que l’agent qui s’était présenté à sa porte avait une copie du permis de conduire de Menasche et d’autres documents le concernant. Menasche a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’agence à laquelle appartenait l’agent.

Le porte-parole du département d’État, Ryan Ash, a déclaré que l’agence avait « découvert des preuves de conduite illégale avec des pétitions frauduleuses ».

« Nous avons le devoir de rendre justice aux citoyens de Floride victimes de fraude et de préserver l’intégrité des élections en Floride », a écrit Ash dans un courriel. « Notre bureau poursuivra cette enquête et adressera les dossiers (au Département de l’application de la loi de Floride) si nécessaire. »

Les porte-parole du Département de l’application de la loi de Floride n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Becky Castellanos, une autre électrice du comté de Lee, a déclaré que Gary Negrinelli, un agent du Département des forces de l’ordre de Floride, avait frappé à sa porte la semaine dernière. Il a montré son badge et a donné sa carte à Castellanos. Il a posé des questions sur un membre de la famille de Castellanos, affirmant qu’ils pourraient être victimes d’une fraude.

Castellanos craignait qu’il s’agisse d’une fraude à l’identité ou à la carte de crédit et a invité l’agent à entrer pendant qu’elle appelait un membre de sa famille. L’agent et son parent ont discuté au téléphone de Castellanos pendant qu’elle se tenait à côté.

L’agent a demandé des précisions sur la demande d’avortement signée par son parent, a déclaré Castellanos, et lui a envoyé une photo de celle-ci. Un chiffre sur la date de naissance semblait erroné – un trois au lieu d’un deux, a-t-elle dit. Mais son parent a confirmé qu’il s’agissait bien de sa demande d’avortement et l’agent l’a acceptée.

Castellanos a déclaré qu’elle s’était sentie intimidée par le fait qu’un agent des forces de l’ordre se soit présenté à sa porte. Elle a ajouté qu’elle avait été « surprise mais pas surprise » lorsqu’elle a appris qu’il s’agissait de l’amendement 4. Elle a ajouté qu’elle pensait que si la Floride pouvait complètement abolir l’avortement, elle le ferait.

« Cela ne m’a pas surprise qu’ils fassent quelque chose comme ça pour essayer de démystifier ces pétitions afin de les faire retirer du bulletin de vote », a-t-elle déclaré.

L’officier a également mentionné à Castellanos qu’il avait parlé à d’autres électeurs dont les noms figuraient sur des pétitions soupçonnées d’être frauduleuses.

Christopher Fine, porte-parole du bureau du shérif du comté de Lee, a déclaré au Times que l’agence n’avait pas été informée de « l’enquête indépendante de l’agence d’État ».

On ne sait pas exactement comment les pétitions des électeurs du comté de Lee ont été signalées. Le bureau du superviseur des élections du comté de Lee a reçu une demande de l’État concernant une seule pétition signée par un électeur, et le superviseur Tommy Doyle a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi les agents se présentaient aux portes des électeurs.

Floridians Protecting Freedom, qui mène les efforts pour l’amendement 4, a engagé PCI Consultants, basé en Californie, pour recueillir des signatures. La société a participé à plusieurs campagnes de pétition réussies en Floride, notamment l’amendement de 2016 légalisant la marijuana médicale et l’amendement de 2018 permettant aux Floridiens condamnés pour crime de voter.

Selon les documents financiers de la campagne, Floridians Protecting Freedom a versé à PCI plus de 18 millions de dollars. L’organisation a également dépensé plus de 750 000 dollars pour que des superviseurs locaux examinent et vérifient les signatures.

La PCI a mis en place des procédures pour maintenir l’intégrité du processus de collecte des pétitions, a déclaré Keisha Mulfort, porte-parole de l’ACLU de Floride. Cela comprend un processus de contrôle de la qualité dans lequel les pétitions incomplètes ou potentiellement inexactes ont été signalées aux superviseurs, a-t-elle déclaré. L’ACLU de Floride est un partenaire de coalition de Floridians Protecting Freedom.

« Il s’agit clairement d’une expédition de pêche », a déclaré Mulfort. « Il est plus important que jamais pour les Floridiens de rejeter ces tactiques autoritaires et de voter oui à l’amendement 4 en novembre. »