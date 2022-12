La police effectue une descente au Parlement européen alors que les enquêteurs enquêtent sur les allégations de corruption au Qatar

La police belge a mené une série de descentes au Parlement européen alors que les autorités tentent de faire la lumière sur des allégations de corruption.

Le procureur belge Michel Claise a supervisé plusieurs raids contre des membres de l’Union européenne (MPE) sur des allégations de corruption généralisée et de pots-de-vin liés au gouvernement qatari.

Le Parlement européen est l’un des organes législatifs de l’Union européenne multinationale. Elle compte 705 membres de 27 pays membres et a son siège à Strasbourg, en France.

“Quatre individus ont été arrêtés par le juge d’instruction de Bruxelles qui dirige l’enquête”, a indiqué le parquet fédéral, selon Euractiv.

Le communiqué poursuit : “Ils sont accusés de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption. Deux personnes ont été libérées par le juge d’instruction.”

Parmi les suspects, la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili a été arrêtée par la police belge sous l’accusation d’avoir accepté des pots-de-vin pour influencer la politique européenne en faveur du régime qatari.

Kaili, une eurodéputée socialiste grecque, a été placée en garde à vue après que les enquêteurs ont perquisitionné son domicile et trouvé des “sacs d’argent”.

“La justice déterminera qui est coupable, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas que le Qatar, et il n’y a pas que les individus qui ont été nommés qui sont impliqués”, a déclaré le législateur français Raphaël Glucksmann. dit Politico.

Jusqu’à présent, six personnes ont été arrêtées dans l’affaire et au moins 19 résidences et bureaux ont été perquisitionnés.