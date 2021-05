La police effectue un raid sur une ferme de cannabis soupçonnée et trouve à la place une mine illégale de Bitcoin

Une mine de bitcoins massive a été découverte en exploitation dans les West Midlands, au Royaume-Uni, lorsque la police est allée faire une descente dans une ferme de cannabis présumée. Le 18 mai, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une unité industrielle de Birmingham après avoir reçu des informations selon lesquelles l’unité était utilisée comme ferme de marijuana. Le ministère a émis un communiqué de presse et a déclaré avoir reçu des informations faisant état de nombreuses personnes visitant le bâtiment à différents moments de la journée. Lorsque les fonctionnaires ont atteint le domaine, ils ont trouvé des conduits de ventilation et des câbles provenant du bâtiment. Ils ont également remarqué une source de chaleur considérable, généralement associée à une usine de cannabis classique, d’en haut à l’aide du drone. Mais lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont découvert une banque massive d’environ 100 ordinateurs câblés avec des ventilateurs reliés à de grands conduits de ventilation.

Les images publiées par les responsables de la police montrent de nombreuses pièces du matériel informatique utilisé dans la prétendue opération d’extraction de Bitcoin. Comme l’extraction de bitcoins nécessite l’utilisation d’ordinateurs spécialisés de grande puissance, l’opération s’est avérée voler des milliers de livres d’électricité sur le secteur. Des enquêtes auprès de l’opérateur de réseau Western Power Distribution ont suggéré un raccordement illégal à l’approvisionnement en électricité.

Jennifer Griffin, un sergent de police de Sandwell, a déclaré que la découverte n’était certainement pas ce à quoi ils s’attendaient. « Elle avait toutes les caractéristiques d’une configuration de culture de cannabis et je pense que ce n’est que la deuxième mine cryptographique de ce type que nous ayons rencontrée dans les West Midlands », a-t-elle déclaré.

Les fonctionnaires ont saisi l’équipement et chercheront à le fermer définitivement en vertu de la loi sur les produits de la criminalité. Jennifer a en outre informé qu’il n’y avait personne dans l’unité lorsqu’ils ont exécuté leur mandat et qu’aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent. Mais ils auront des enquêtes avec le propriétaire de l’unité. L’extraction de bitcoins et d’autres crypto-monnaies est une activité illégale au Royaume-Uni. Le minage est un processus par lequel les utilisateurs gagnent du bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Il utilise souvent des ordinateurs hautement spécialisés pour résoudre des énigmes mathématiques complexes.

