La police écossaise ouvre une enquête sur l’utilisation des dons par le SNP

La police écossaise a ouvert une enquête formelle sur les finances du SNP après que des plaintes ont été déposées concernant l’utilisation de dons au parti de Nicola Sturgeon.

Il s’ensuit des allégations selon lesquelles 600 000 £ collectés pour faire campagne en faveur de l’indépendance de l’Écosse ont été détournés ailleurs.

Le premier ministre écossais a précédemment nié que de l’argent ait disparu – affirmant que les finances du SNP avaient été auditées de manière indépendante.

Deux députés du SNP ont démissionné du Comité exécutif national (NEC) au pouvoir en mai, invoquant un manque de transparence de la part du parti.

Mardi, une porte-parole de Police Scotland a déclaré que la force nationale avait reçu sept plaintes « concernant des dons qui ont été faits au Scottish National Party ».

Elle a ajouté : « Après évaluation et consultation avec le Crown Office et le Procurator Fiscal Service, nous allons maintenant mener une enquête. Les enquêtes se poursuivent et toute personne détenant des informations pouvant aider à cette enquête est priée de contacter la police. »

La police n’a pas précisé exactement à quels dons l’enquête se rapporte. En mai, les députés Douglas Chapman et Joanna Cherry ont démissionné du NEC – invoquant un manque de « transparence » au sommet du parti.

M. Chapman avait été trésorier national du SNP et a déclaré qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour faire son travail.

Sur Twitter, il a déclaré: « Malgré le mandat retentissant des membres d’introduire plus de transparence dans les finances du parti, je n’ai pas reçu le soutien ou les informations financières pour exercer les fonctions fiduciaires de trésorier national. »

La responsable des affaires du SNP, Kirsten Oswald, a déclaré qu’elle « était fondamentalement en désaccord » avec les allégations concernant un manque de transparence.

En juin, Mme Sturgeon a déclaré à STV News : « Je ne suis pas préoccupée par les finances du parti. Les finances du SNP sont auditées de manière indépendante… il y a donc un examen minutieux à ce sujet. »

Elle a ajouté : « L’argent n’a pas disparu. Tout l’argent passe par les comptes SNP de manière indépendante et entièrement auditée. Nous ne tenons pas de comptes séparés, nous ne sommes soumis à aucune obligation légale de le faire, nos comptes sont gérés sur la base des flux de trésorerie.

« Mais chaque centime que nous collectons pour soutenir la campagne pour l’indépendance sera dépensé pour la campagne pour l’indépendance. »

Un porte-parole du SNP a déclaré : « Nous coopérerons pleinement à toute enquête. Comme nous l’avons clairement indiqué, toutes les sommes collectées pour la campagne pour l’indépendance seront dépensées pour la campagne pour l’indépendance. »

Le MSP conservateur écossais Stephen Kerr a répondu : « Le SNP n’a pas été totalement transparent sur ce financement depuis des mois.

« Le public mérite de connaître la vérité. Il est tout à fait normal que la police écossaise intensifie ses enquêtes, après avoir reçu de nombreuses plaintes. »