La police écossaise chasse un pyromane après que des images de vidéosurveillance ont confirmé que l’attaque à la bombe incendiaire contre le domicile du chef celtique Peter Lawwell était délibérée

La maison de Lawwell et un certain nombre de véhicules ont subi des dommages importants à la suite de l’incendie criminel qui s’est produit pendant la nuit alors que lui et des membres de sa famille dormaient à l’intérieur, y compris sa fille et sa petite-fille en bas âge.

L’incendie s’est propagé au garage de la propriété et à la maison principale elle-même, détruisant un toit et causant d’énormes dégâts avant que les pompiers ne puissent s’attaquer à l’incendie et le maîtriser.

RUPTURE: La police considère l’incendie au domicile du chef celtique Peter Lawwell comme délibéré après que CCTV a montré un homme versant un accélérateur sur les véhicules. Ils demandent à quiconque ayant des informations de se manifester. pic.twitter.com/7sJSXEFslV – Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 19 mai 2021

Une enquête lancée par la police écossaise et le service écossais d’incendie et de sauvetage a déterminé que l’incendie avait été déclenché délibérément, avec trois voitures censées être vues sur des images de vidéosurveillance incendiées par un homme non identifié qui est décrit comme mesurant environ 5 pieds 10 pouces de hauteur et d’une silhouette mince qui portait des vêtements sombres, un sweat à capuche et un masque facial au moment de l’incident.

La police a également déclaré qu’elle enquêtait sur une voiture à hayon argentée ou grise qui avait été vue garée dans la zone au moment de l’incendie et tentait d’identifier son conducteur.

# 𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗰𝗙𝗖 Un porte-parole du Celtic a déclaré: « Nous pouvons confirmer que des dommages importants ont été causés à la maison et aux véhicules de Peter Lawwell, à la suite d’une explosion et d’un incendie tôt ce matin, obligeant la famille à quitter la propriété. » pic.twitter.com/bZH9eO68A1 – Club de football celtique (@CelticFC) 19 mai 2021

« C’était un acte complètement imprudent qui a détruit trois voitures et causé des dommages importants au garage de la propriété.», A déclaré l’inspecteur-détective Susie Cairns à propos de l’incendie.

« Je lance un appel à tous ceux qui se trouvaient dans la région à ce moment-là et qui ont vu un homme ou une voiture correspondant à cette description ou ont vu une activité inhabituelle de se manifester.

« Si vous avez une vidéosurveillance personnelle ou une dashcam, veuillez vérifier et voir s’il y a des images qui pourraient aider notre enquête.

« Aussi petit ou insignifiant que vous pensez qu’il soit, veuillez nous contacter.«

Un communiqué publié par Celtic a également déclaré que l’incendie avait causé « dommages importants« et a déclaré que Lawwell et sa famille avaient été contraints de fuir la propriété.

« De toute évidence, la famille de Peter est extrêmement secouée et choquée par ces terribles événements, mais heureusement, tous sont en sécurité.», a ajouté le club.

« Nous comprenons que la police écossaise mène actuellement une enquête criminelle. Peter et sa famille recevront bien sûr le soutien et les soins complets de tout le monde au club. «