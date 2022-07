La police d’Uvalde vue fuir le tournage dans une nouvelle vidéo

Il y a encore du sang sur les mains de nombreux policiers à Uvalde, au Texas, après le massacre de 19 enfants et de plusieurs enseignants qui a déchiré le cœur des Américains. Il semble que chaque jour depuis le 24 mai 2022, nous en apprenions de plus en plus sur la façon dont les officiers de cette communauté ont laissé tomber les personnes qu’ils ont juré de protéger de leur vie. Aujourd’hui pourrait être le plus accablant de tous…

Une vidéo montre l’inaction de la police d’Uvalde et la fuite des coups de feu d’un tireur de masse

“Si vous avez peur, allez à l’église” est l’expression familière que nous utilisons souvent pour faire honte à ceux qui entrent sciemment dans des situations dangereuses pour faire demi-tour lorsque la merde devient réelle. Jamais cette déclaration ne s’est appliquée plus qu’elle ne le fait aux flics qui ont répondu à la fusillade de masse à l’école élémentaire Robb. Nous avons précédemment signalé que les agents avaient attendu plus d’une heure pour finalement engager le tireur et nous avons vu des photos et une courte vidéo de leur inaction flagrante. Cependant, nous avons maintenant une vidéo complète montrant à quel point ces policiers étaient vraiment pathétiques à une époque où les enfants avaient le plus besoin d’eux.

La Homme d’État américain d’Austin a obtenu une copie de la vidéo qui a été reconstituée à partir des caméras de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. On va vous le dire tout de suite, ça va vous faire chier, mal. Hier soir, sur Twitter, une image d’un officier lollygagging vérifiant son téléphone est devenue virale lorsque les utilisateurs des médias sociaux ont repéré le fond d’écran de son appareil. C’était une image du logo The Punisher drapé dans un drapeau américain…

La vidéo dure 77 minutes et montre plusieurs officiers fuyant la fusillade alors qu’ils sont tous armés de fusils, de pistolets, de gilets pare-balles et Dieu seul sait quoi d’autre. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer ce genre de choses. Si vous êtes enclin à appuyer sur lecture sur la vidéo ci-dessous, sachez que bien qu’elle ait été modifiée pour le contenu, elle est toujours très difficile à regarder.





Virez-les tous. Aucun d’eux n’a servi, aucun d’eux n’a protégé. A quoi servent-ils vraiment ?