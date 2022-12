Les COPS montrent des armes à feu aux enfants et les conseillent sur la façon de les utiliser dans une Ukraine déchirée par la guerre.

Des enfants sont venus pour une démonstration d’autodéfense dans un commissariat d’Odessa tandis que leurs parents recevaient une aide médicale de l’association caritative Unicef.

Des enfants d’Odessa et de Kherson, de Mykolaïv, de Bakhmut, de Lugansk, de Dnepropetrovsk et de Zaporozhye ont participé Crédit : Getty

Les troupes ukrainiennes, quant à elles, se sont entraînées sur un parking du centre commercial.

Les jeunes ont vu la manifestation dans la ville méridionale d’Odessa, alors que la guerre avec la Russie fait rage.

On leur a montré l’arme et appris comment se protéger, le rôle de la police et les règles de circulation.

Leurs parents ont reçu une aide humanitaire de l’association caritative Unicef ​​et sur la vaccination contre la poliomyélite.

Des enfants d’Odessa et de Kherson, de Mykolaïv, de Bakhmut, de Lugansk, de Dnepropetrovsk et de Zaporozhye y ont participé.

Cela vient après que 300 000 Ukrainiens nous ont laissés sans électricité, à la suite d’une vague de frappes russes hier qui a laissé 1,5 million de pannes d’électricité.

Les frappes de drones russes dans la ville portuaire d’Odessa ont laissé 1,5 million de personnes sans électricité samedi et des milliers d’autres sans accès à l’eau.

Les responsables ukrainiens ont confirmé que ce nombre est tombé à 300 000 alors que le pays s’efforce de remettre son réseau énergétique en marche.