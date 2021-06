La police du Wisconsin dit que des vaches affrontent une voiture après la poursuite

MILWAUKEE – Une poursuite policière d’environ 13 milles s’est terminée sans blessure mardi matin dans une ferme du Wisconsin où le suspect en fuite a rencontré ce que la police a appelé un « blocus mobile » de vaches.

Le département du shérif du comté de Barron a aidé le département de police de la ville de Barron dans la poursuite, selon un article publié sur la page Facebook du département du shérif.

« Cela s’est terminé dans une ferme et nous serions négligents si nous ne remerciions pas l’unité bovine du comté de Barron d’avoir sauté dans la mêlée lorsque le véhicule est entré dans leur zone de patrouille », a déclaré le poste.

La poursuite a commencé peu avant 1 heure du matin et a commencé à cause d’une violation d’enregistrement, a déclaré l’enquêteur et officier du K-9 Nathan Emmons du service de police de Barron City.

La poursuite s’est terminée dans un champ et un homme a été arrêté « sans incident », a déclaré le shérif du comté de Barron, Chris Fitzgerald.

C’est à ce moment-là que « des vaches sont arrivées et ont encerclé la voiture », a déclaré Fitzgerald.

Personne – humain ou vache – n’a été blessé.

« Nous avons pensé que c’était un bon coup d’envoi pour le Mois laitier de juin », a déclaré Fitzgerald.

Un homme est en garde à vue, selon les autorités. Fitzgerald a déclaré que l’homme devrait être inculpé mardi après-midi ou mercredi.

