La police du Vermont recherche l’assassin d’un doyen d’université à la retraite abattu sur une piste près de l’université

CASTLETON, Vermont (AP) — Les étudiants d’une université du Vermont sont retournés en cours mardi, certains nerveux, alors que la police continue de rechercher l’assassin d’un doyen à la retraite qui a été abattu la semaine dernière alors qu’il marchait sur un sentier récréatif près du campus dans le petit ville.

La lauréate Fleming, doyen et professeur à la retraite, a été retrouvée abattue jeudi après-midi sur le Delaware & Hudson Rail Trail, à environ 1,61 kilomètre au sud du campus de Castleton de l’Université d’État du Vermont. La fusillade s’est produite pendant les vacances d’automne de l’école, qui durent une semaine. L’université a rouvert ses portes lundi mais les étudiants ont été dispensés de cours.

«Je recommande au public d’être vigilant, d’avoir une certaine conscience», a déclaré lundi le major Dan Trudeau, commandant de la division criminelle de la police de l’État du Vermont. « Si vous sortez, soyez avec un ami, car nous ne savons pas encore vraiment si la communauté est davantage en danger. Nous ne savons pas si cela est isolé ou non et nous essayons toujours de développer des pistes pour mieux comprendre cela.

Un témoin a rapporté qu’un suspect potentiel se dirigeait vers le nord sur le sentier en direction du campus après que des coups de feu ont été entendus, a indiqué la police. Le témoin a décrit un homme blanc mesurant 1,78 mètre (5 pieds 10 pouces) aux cheveux courts et roux, vu pour la dernière fois, portant un T-shirt gris foncé et un sac à dos noir. La police d’État a déclaré qu’il était considéré comme armé et dangereux et a demandé à toute personne susceptible de l’avoir vu de l’appeler.

Le chef de la police de Castleton, Peter Mantello, a déclaré qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’une fusillade aléatoire ou ciblée et a conseillé aux habitants de la ville d’environ 1 200 habitants et aux étudiants de faire preuve de diligence en verrouillant leurs voitures et leurs portes.

Alors que l’université a renforcé la sécurité sur le campus et conseille aux étudiants de voyager en groupe et de verrouiller leurs portes, certains étudiants ont déclaré qu’ils souhaiteraient que les cours continuent d’être annulés pendant que l’enquête est en cours.

« J’espérais qu’ils prolongeraient leur pause, essayant de savoir s’ils pouvaient essayer d’attraper ce type, juste pour que je puisse me sentir plus en sécurité », a déclaré Jasmine Traverse, étudiante en deuxième année, à mynbc5.

D’autres étudiants ont déclaré qu’ils se sentaient en sécurité grâce à ce que fait l’université.

« Je me sens en sécurité, pas nécessairement sur le sentier en ce moment, mais en général sur le campus, je me sens en sécurité », a déclaré Pearl Bellomo à WCAX-TV.

La police de l’État du Vermont a déclaré avoir reçu plus de 200 informations alors qu’elle recherchait le tueur.

Les détectives ont interrogé les habitants des environs et les personnes qui se trouvaient sur la piste au moment de la fusillade, a indiqué la police. La police de l’État du Vermont a parcouru la piste lundi à la recherche de preuves supplémentaires, ont indiqué les autorités.

«S’il vous plaît, en ce qui concerne le public, donnez-nous des conseils», a déclaré Trudeau. «Tout ce que vous avez trouvé de remarquable sur les caméras, quelque chose que vous avez peut-être vu en voiture et remarqué et auquel vous avez pensé après coup. Nous nous intéressons principalement à toute personne qui marchait sur le chemin de fer ce jour-là… entre 15h et 17h. »

Le campus de Castleton de la Vermont State University a annulé les cours lundi pour garantir que la communauté scolaire « ait le temps et l’espace pour traiter et faire son deuil ».

« Après le décès tragique d’un membre de notre communauté à Castleton jeudi, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à tous les membres de notre communauté qui ont connu et ont été touchés par le Dr Honoree Fleming », a déclaré l’école dans une publication sur Facebook. « Ses contributions à l’éducation et son impact sur notre campus perdureront en chacun de nous. »

Fleming était marié à l’auteur Ron Powers, qui a co-écrit le livre « Flags of Our Fathers », sur les hommes impliqués dans le célèbre lever de drapeau lors de la bataille d’Iwo Jima en 1945. Lauréat du prix Pulitzer en 1973 pour ses critiques en tant que chroniqueur à la télévision et à la radio, il a également écrit une biographie de Mark Twain et a collaboré avec le regretté sénateur américain Edward Kennedy aux mémoires de l’homme politique, « True Compass ».