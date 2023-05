La police du Vatican tire sur un intrus

Les agents répondaient à une voiture qui avait violé l’entrée de la cité-état

La police du Vatican a tiré sur une voiture qui avait franchi la porte d’entrée à grande vitesse et est entrée dans la cité-état jeudi soir. Le chauffeur a été appréhendé près du Palais apostolique où le pape François tient des réunions officielles.

Selon le Bureau de presse du Vatican, le chauffeur a d’abord tenté d’entrer dans la cité-état au cœur de Rome par la porte de Santa Anna, mais a été refusé par la Garde suisse parce qu’il n’avait pas « autorisation pertinente ».

L’homme a ensuite manoeuvré son véhicule et franchi deux points de contrôle. La police a réagi en fermant rapidement l’entrée de la basilique Saint-Pierre.

Un policier a tiré sur la voiture, tentant de heurter ses pneus avant, mais le véhicule ne s’est pas arrêté avant d’avoir atteint la cour du Palais apostolique. « Le conducteur a quitté le véhicule par lui-même et a été arrêté et placé en garde à vue », a-t-il ajouté. ont déclaré les responsables. Ils ont ajouté que les médecins du Vatican ont examiné l’homme de 40 ans et ont découvert qu’il était en « un état grave d’altération psychophysique. »

EN SAVOIR PLUS: La police indienne a dit de perdre du poids ou d’arrêter

Le Vatican est protégé par un petit groupe de gardes suisses et le corps de gendarmerie qui sont également responsables de la sécurité du pape.