La police du Texas cherche un mobile dans une fusillade dans un centre commercial qui a tué 8 personnes

Au moins huit personnes ont été tuées après qu’un homme armé a ouvert le feu sur un centre commercial du Texas.

Le mobile de l’attaque fait l’objet d’une enquête.

Le tireur, Mauricio Garcia, 33 ans, a été tué par la police.

Dimanche, la police du Texas enquêtait sur ce qui avait motivé un homme armé de 33 ans à tuer au moins huit personnes dans un centre commercial au cours du week-end, alors que le président Joe Biden appelait à des lois plus strictes sur les armes à feu.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas a confirmé dimanche l’identité de l’agresseur lors de la fusillade de samedi en tant que Mauricio Garcia, un résident de Dallas, au Texas, âgé de 33 ans.

La police a déclaré que Garcia avait tué huit personnes et en avait blessé au moins sept samedi après-midi au centre commercial Allen Premium Outlets à Allen, une banlieue nord de Dallas, avant d’être tué par la police.

Les meurtres étaient les derniers d’au moins 199 fusillades de masse survenues aux États-Unis jusqu’à présent en 2023, selon le groupe à but non lucratif Gun Violence Archive, qui définit une fusillade de masse comme toute fusillade dans laquelle quatre personnes ou plus sont blessées ou tuées, sans compter le tireur.

Dans une déclaration dimanche, Biden a renouvelé ses appels au Congrès américain pour qu’il interdise les armes d’assaut et les magazines de grande capacité, ainsi qu’à promulguer des vérifications universelles des antécédents et à mettre fin à l’immunité des fabricants d’armes à feu. Le président a noté que Garcia brandissait un fusil AR-15 et portait un équipement tactique.

Dimanche soir, les forces de l’ordre du Texas n’avaient publié aucun détail sur un motif possible ou sur l’identité des victimes. Une filiale locale d’ABC News a rapporté que les enquêteurs avaient trouvé plusieurs armes de poing, des armes d’épaule et des munitions à l’intérieur de la voiture de Garcia sur les lieux de la fusillade.

Un membre de la famille a identifié l’une des victimes tuées sur les réseaux sociaux comme étant Christian LaCour, un agent de sécurité.

« Nous avons vu ce gentil jeune garçon se transformer en un gentleman très gentil », a écrit Kellie Smith dans un post sur Facebook dimanche, identifiant LaCour comme le frère de son gendre. « Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire la dévastation que ressent notre famille. »

La police d’Allen a déclaré que trois blessés avaient été hospitalisés dimanche dans un état critique et qu’au moins trois avaient été hospitalisés dans un état passable, dont un dans un hôpital pour enfants. L’agresseur a abattu huit personnes, dont au moins un enfant, avant qu’un policier ne le tue, a annoncé samedi la police.

Les agents du ministère de la sécurité publique du Texas bloquent une entrée du centre commercial Allen Premium Outlets le 7 mai 2023 à Allen, au Texas. Les autorités continuent d’enquêter sur la fusillade de masse du 6 mai au centre commercial Allen Premium Outlets. AFP JOE RAEDLE / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD

Une vidéo graphique de 10 secondes circulait sur Twitter samedi, montrant plusieurs cadavres affalés contre une jardinière et un mur blanc portant l’enseigne du détaillant H&M.

Au moins une des victimes, sans vie et ensanglantée, semble être un jeune enfant. Reuters a pu vérifier que la vidéo a été prise dans le centre commercial où la fusillade a eu lieu.

Lors de tournages passés, les sites de médias sociaux se sont efforcés de supprimer les liens vers de telles images graphiques. Une demande de commentaire envoyée par e-mail à Twitter, qui n’a plus d’équipe de communication, a renvoyé une réponse automatisée avec un emoji caca.

La tragédie relance le débat sur le contrôle des armes à feu

La tragédie d’Allen, qui s’est produite un peu plus d’une semaine après une autre fusillade meurtrière dans la ville texane de Cleveland, a ravivé le débat houleux sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Le deuxième amendement de la Constitution américaine protège le droit de porter des armes, une question brûlante pour de nombreux républicains qui sont soutenus par des millions de dollars de dons de groupes de défense des droits des armes à feu et de fabricants.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a qualifié la fusillade de « dévastatrice » dans une interview dimanche sur Fox News et a déclaré que la façon de prévenir la violence armée devrait impliquer de s’attaquer à la maladie mentale.

« Il y a eu une augmentation spectaculaire de la colère et de la violence qui ont lieu en Amérique », a-t-il déclaré. « Nous nous efforçons de résoudre cette colère et cette violence en nous attaquant à sa cause profonde, qui s’attaque aux problèmes de santé mentale qui en sont à l’origine. »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et d’autres démocrates ont souligné la nécessité d’adopter une législation plus stricte sur la sécurité des armes à feu pour réduire la violence armée.

Dimanche soir, les membres de la communauté d’Allen se sont rendus à l’église de Cottonwood Creek pour organiser une veillée pour les victimes.

« Nos cœurs ont été brisés hier », a déclaré le maire d’Allen, Ken Fulk, à la congrégation. « Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant cette enquête en cours. »