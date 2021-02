La police du Texas à la recherche de plus de 100 immigrants illégaux qui ont fui un camion de contrebande au milieu du gel de l’hiver

Les autorités du Texas recherchent un groupe de plus de 100 immigrants clandestins errant à travers l’État glacial et ravagé par la tempête. Ils ont fui un camion de contrebande plein, dans lequel ils étaient transportés dans des conditions suffocantes.

Le shérif du comté de Bexar, Javier Salazar, a déclaré jeudi aux journalistes que son département avait reçu un appel d’un camion d’immigrants clandestins à San Antonio ce soir-là. Leurs passeurs avaient scellé le camion frigorifique et bouché les trous d’air, et les migrants craignaient de s’étouffer à l’intérieur.

Les députés de la région ont remarqué un mouvement autour d’un camion garé dans une station-service et ont vu une grande foule de personnes fuir le camion et se précipiter dans des bois à proximité. Une cinquantaine de migrants ont été appréhendés au camion, tandis que les médias locaux ont rapporté qu’environ 150 se sont échappés dans les bois.

«Les températures sont sous zéro ici, à peu près, et il neige toujours. Et notre inquiétude est que les gens vont être très exposés aux … éléments et, franchement, nous craignons que certaines de ces personnes soient en détresse très, très bientôt ici » Dit Salazar.

«Je pense qu’ils risquent de mourir de froid ici s’ils sont là pour bien plus longtemps», il ajouta.

Il a déclaré que les «coyotes», les passeurs transportant les migrants, se sont probablement mêlés à la foule qui s’est échappée.

De telles tentatives de contrebande ne sont pas rares dans la juridiction de Salazar. Juste une semaine plus tôt, des agents de l’Immigration et des Douanes (ICE) ont arrêté une personne après qu’un homme a appelé le 911 et a déclaré qu’il était coincé à l’arrière d’un camion-citerne avec 80 autres immigrants illégaux, qui manquaient rapidement d’air.

Plus de 78 000 immigrants clandestins ont été appréhendés en franchissant la frontière américaine de 3 100 km avec le Mexique en janvier seulement, contre près de 74 000 en décembre.

Alors que le mur frontalier semi-achevé de l’ancien président Donald Trump rendrait le passage de la frontière beaucoup plus difficile pour les migrants à pied, ceux qui sont passés en contrebande dans des camions sont moins faciles à détecter. L’administration Biden a promis d’utiliser des « La technologie » réduire les passages illégaux des frontières et collaborer avec le gouvernement mexicain pour sécuriser sa propre frontière sud avec le Guatemala. Le mois dernier, les autorités mexicaines ont arrêté un camion transportant 130 migrants d’Amérique centrale.

De retour aux États-Unis, le président Biden a pris des mesures pour faciliter l’entrée légale des migrants. Plus de 25000 immigrants détenus au Mexique dans le cadre de la politique de Trump « Rester au Mexique » ont récemment été accueillis aux États-Unis, et la législation sur l’immigration proposée par Biden cette semaine comprendrait une voie d’accès à la citoyenneté pour jusqu’à 11 millions d’immigrants illégaux vivant déjà aux États-Unis.

