La police du Staffordshire traite l’incendie du pub Crooked House comme un incendie criminel

La police a déclaré qu’elle traitait l’incendie du pub historique Crooked House comme un incendie criminel, bien que sa cause soit actuellement inconnue.

La police du Staffordshire a déclaré qu’elle pensait que l’incendie « pouvait avoir été allumé délibérément » après que les enquêteurs des incendies eurent déclaré que la cause ne pouvait « pas être déterminée actuellement ».

« Notre enquête sur un incendie à la Crooked House sur Himley Road samedi dernier se poursuit alors que nous essayons de comprendre les circonstances, que nous traitons maintenant comme un incendie criminel », a déclaré la force dans un communiqué mercredi soir.

« Un enquêteur spécialiste des incendies a examiné les lieux pour tenter de déterminer la cause de l’incendie. Dans ce cas, nous pensons que l’incendie a peut-être été allumé délibérément et la police mène maintenant l’enquête.

« C’est gobsmacking »: les habitants demandent des réponses à la démolition du pub Crooked House En savoir plus

La force a ajouté: «Cet incendie a choqué et bouleversé tant de personnes compte tenu de l’importance culturelle et du patrimoine, bien que non répertoriés, du bâtiment. Cela ne nous échappe pas et une enquête approfondie utilisant toutes les informations disponibles et les opportunités médico-légales est en cours. »

L’incendie du célèbre pub loufoque, neuf jours après sa vente à de nouveaux propriétaires, suivi de sa démolition, a provoqué l’indignation nationale et appelle à sa reconstruction.

Les nouveaux propriétaires sont ATE Farms Ltd, une société enregistrée à la même adresse que Himley Environmental Ltd, qui gère la carrière et le site d’enfouissement de 15 hectares (37 acres) à côté du pub.

La police a déclaré que des agents des pompiers se sont rendus sur le site mercredi avec un chien spécialisé dans la détection des accélérateurs pour enquêter sur les lieux.

DCS Tom Chisholm, chef du crime spécialisé à la police du Staffordshire, a déclaré: «Nous comprenons l’importance de ce bâtiment très apprécié et le bouleversement et la colère ressentis par beaucoup, alors je veux vous rassurer, nous faisons tout notre possible pour en savoir plus sur ce qui s’est passé et qui en était responsable.

« Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent au sein des communautés et en ligne et cela n’aide pas.

Il a ajouté que la police et les pompiers n’avaient pas le pouvoir d’intervenir dans « la décision concernant la démolition partielle du bâtiment […] lorsque la scène a été rendue au propriétaire ».

« Nous travaillons dur avec nos collègues pompiers pour comprendre la cause de l’incendie et sommes en contact avec le propriétaire foncier, nous vous tiendrons au courant de tout autre développement important », a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée au chef de la police du Staffordshire, Marco Longhi, député de Dudley North, a déclaré que « le manque d’informations fournies au public a suscité de l’animosité au sein de la communauté locale » concernant la gestion de l’enquête.

« Je voudrais souligner le fait que la Crooked House n’était pas seulement un bâtiment ordinaire, mais un monument historique, qui était très cher à la communauté locale », a-t-il déclaré. « La façon dont tout a été mené et le peu ou pas d’informations fournies entraînent une colère croissante parmi le public. »