La police du Rajasthan emploie des sans-abri pour cuisiner et servir des repas aux patients du Covid-19

Avec la deuxième vague de pandémie de coronavirus sur la santé des gens, l’Inde est en proie à une détresse à grande échelle. Alors que le pays souffre d’une pénurie de services et d’installations médicales, la gentillesse des bons samaritains qui se portent volontaires pour assister aux services aide la masse à lutter contre les maladies infectieuses. Dans un exemple unique de ce genre, Jaipur a formé 40 vagabonds à cuisiner et à distribuer gratuitement des repas à plus de 4 000 patients covid de la ville.

Avec des individus qui se sont présentés pour distribuer de la nourriture contre les maladies à travers le pays, cette initiative a vu les anciens mendiants, qui ont été choisis par la police du Rajasthan, étaient qualifiés dans la cuisine dans le cadre du programme de la Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC). . Maintenant, ils rendront leurs compétences pour aider les patients, les rapports ANI.

Ce programme a commencé en janvier 2021 par RSLDC après avoir reçu la suggestion de la police de Jaipur, selon un Temps de l’Inde rapport.

En janvier, les vagabonds enregistrés l’ont été à l’Institut Sopan de Jagatpura qui a maintenant collaboré avec la Fondation Akshaya Patra qui sert de la nourriture gratuite à plus de 4 000 personnes à Jaipur.

Les ouvriers travaillent en deux équipes, dans un groupe de 10. Alors que beaucoup sont occupés à l’intérieur de la cuisine, d’autres s’occupent de l’entretien de la propriété. «Ils ont changé en tant que personnes. Auparavant, ils devaient prendre soin d’eux-mêmes, maintenant un sentiment de service se manifeste dans leurs attitudes désintéressées. Ils ne demandent pas d’argent », a déclaré Jitendra Pratap Singh, directeur de l’Institut Sopan.

S’adressant aux journalistes, le superviseur de la production a déclaré qu’avant, beaucoup de formation était nécessaire pour les travailleurs. Cependant, maintenant, ils ont pris la tâche sur eux-mêmes et se sont révélés assez «laborieux», s’efforçant de faire avancer la vie.

Les autorités ont indiqué que la plus grande hygiène était maintenue lors du déploiement des services. Les locaux sont fréquemment désinfectés tandis que la température des travailleurs est constamment surveillée.

Dimanche, le Rajasthan a enregistré un total de 159 décès et 17921 cas de coronavirus, portant le nombre de morts à 5665 et l’infection à 7,56707.

Avec une augmentation du nombre de cas, de nombreux États se sont manifestés pour offrir leurs services en faisant des livraisons d’épicerie, de médicaments et de nourriture aux patients Covid-19 et à ceux qui sont isolés.

Un étudiant en droit d’Hyderabad a gagné les cœurs sur les réseaux sociaux avec ses actions rapides pour aider les personnes dans le besoin alors que le pays connaît une augmentation sans précédent des cas. Et Rikhit Shahi est venu sur le site de micro-blogging Twitter pour offrir son aide et ses services aux habitants de la ville en leur livrant des articles essentiels à leur porte. Dans un article qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, Shahi a déclaré que si quelqu’un qui s’isolait aurait besoin d’articles essentiels, ils pouvaient l’appeler et il pouvait faire la livraison.

