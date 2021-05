La police du Pendjab suspend SHO pour avoir donné des coups de pied dans le chariot d’un vendeur de légumes

Avec la flambée actuelle du nombre de cas de coronavirus, de nombreuses régions du pays sont entrées en verrouillage complet ou partiel. Il y a une restriction sur les mouvements et les autorités font de leur mieux pour mettre en œuvre ces restrictions. Cependant, une vidéo virale récente d’un agent de la gare du Pendjab a soulevé des sourcils sur Internet.

Dans la vidéo, SHO Phagwara, Navdeep Singh a été vu en train de donner des coups de pied dans le panier de légumes d’un vendeur ambulant au nom de la mise en œuvre du verrouillage. La vidéo de l’incident est devenue virale sur Internet avec des personnes réagissant fortement contre le comportement de l’officier en question. Les autorités de la police du Pendjab ont également pris connaissance de la vidéo et ont agi contre l’officier en question. Dans un tweet, le directeur général de la police du Pendjab, Dinkar Gupta, a informé que l’officier avait été suspendu. La police du Pendjab a également imité une enquête départementale contre Navdeep Singh.

Absolument honteux et inacceptable. J’ai suspendu SHO Phagwara. Une telle inconduite ne sera tolérée à aucun prix et ceux qui s’y livrent devront faire face à de graves conséquences. https://t.co/terAynz6ao– Police DGP du Pendjab (@DGPPunjabPolice) 5 mai 2021

S’adressant à l’agence de presse PTI, SSP Kapurthala, Kanwardeep Kaur a déclaré que ce comportement de la SHO est totalement contraire à la règle du service et est injustifié. Elle a ajouté que l’incident avait porté une mauvaise réputation à l’ensemble de la force. La police de Kapurthala a décidé de compenser la perte du vendeur ambulant et verse de l’argent sur ses salaires pour aider le vendeur.

Le gouvernement du Pendjab a imposé des restrictions strictes de COVID jusqu’au 15 mai. Pendant ce temps, tous les magasins non essentiels continueront de rester fermés. Seuls les magasins essentiels ouvriront pour le service. Les ordonnances de directive parlent également des tests RT PCR des vendeurs de rue et du maintien de la distanciation sociale sur le marché des légumes. Le Punjab a enregistré un total de 8015 nouveaux cas de coronavirus et 182 décès mercredi. L’État compte actuellement plus de 63000 cas actifs d’infection au COVID-19.

De nombreux autres États, dont Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, ont également imposé des restrictions pour contrôler la flambée des cas de coronavirus.

La flambée du nombre de cas de coronavirus se poursuit, l’Inde signalant plus de 4,12 lakh de nouveaux cas et 3980 nouveaux décès.

