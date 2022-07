La police du Pendjab a une réponse épique à un homme battu pour avoir envoyé un texto “Je t’aime” à la femme de son voisin

La police du Pendjab est connue pour sauter sur les nouvelles tendances pour sensibiliser de la manière la plus créative via les médias sociaux. Une autre chose qui les rend accessibles est leurs réponses épiques sur Twitter. Récemment, les internautes ont été témoins d’un tel événement lorsqu’un homme a contacté le service de police avec son calvaire sur le site de micro-blogging.

Un utilisateur de Twitter qui s’appelle Sushant Dutt a déclaré qu’il s’inquiétait pour sa sécurité depuis qu’il avait été violemment battu par l’un de ses voisins. Mais l’événement qui a conduit à l’incident inquiétant a ajouté une tournure hilarante à l’histoire. Apparemment, Dutt a envoyé un message “Je t’aime bien” à la femme de son voisin et a été attrapée par la suite. Les choses ont dégénéré rapidement et le voisin s’est présenté à sa porte pour le combattre.

L’utilisateur a précisé qu’il craignait pour sa sécurité car il pourrait être à nouveau attaqué. Dans un tweet maintenant supprimé, Dutt a partagé: “Monsieur, j’envoie un message” Je t’aime “à quelqu’un, son mari est venu et m’a battu violemment hier soir, même si je m’excuse encore et encore. Mais maintenant, je m’inquiète pour ma sécurité, s’il vous plaît, faites le nécessaire, aidez-moi s’il vous plaît et protégez ma vie, aujourd’hui, ils pourraient attaquer à nouveau ».

Dès que la demande d’aide a attiré l’attention de la police du Pendjab, ils n’ont pas tardé à répondre à son problème. Cependant, leur réponse épique a volé toute la vedette sur le site de micro-blogging. Non seulement le département a réprimandé sarcastiquement Dutt, mais ils l’ont également assuré que la bonne action serait prise contre le voisin s’il dépose un rapport au poste de police le plus proche.

Le tweet se lit comme suit: “Je ne sais pas ce que vous attendiez de votre message injustifié à une femme, mais ils n’auraient pas dû vous battre. Ils auraient dû nous signaler votre cas et nous vous aurions servi conformément aux bonnes sections de la loi. Ces deux infractions seront dûment prises en charge conformément à la loi ! Vous pouvez vous rendre au PS le plus proche et porter plainte. Jetez-y un œil ci-dessous :

Les internautes ont tout fait pour louer la réponse épique de la police du Pendjab sur Twitter. Tandis que l’un d’eux écrivait : « Réponse épique mon frère, j’adore passer du temps sur Twitter… ça détend et divertit », un autre a partagé : « C’était tellement drôle. M’a bien fait rire. Merci à la police du Pendjab ».

😂🤣Epic response bro 👍j’adore passer du temps sur Twitter.. ça détend et divertit. — Le Sarkar conscient✨🇮🇳💕 (@SarkarFires) 19 juillet 2022

C’était tellement drôle. M’a bien fait rire. Merci la police du Pendjab 🥲 — 𝐍𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫𝐁𝐉𝐏𝐍𝐨𝐫𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🧹🧹 (@BobChill15) 20 juillet 2022

L’utilisateur de Twitter Sanjay Dutt a supprimé son profil Twitter pour des raisons inconnues. L’enquête sur la question n’a pas encore été officiellement confirmée.

