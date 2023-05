La police du Pays de Galles fait l’objet d’une enquête sur la mort de 2 adolescents en vélo électrique qui a déclenché l’émeute de Cardiff

CARDIFF, Pays de Galles (AP) – Un chien de garde de la police a déclaré mercredi qu’il enquêterait pour savoir si des agents poursuivaient deux garçons décédés dans un accident de vélo électrique qui a déclenché des émeutes dans la capitale du Pays de Galles.

L’Office indépendant pour la conduite de la police, qui enquête sur les décès dans lesquels la police aurait pu être impliquée, a déclaré qu’il enquêterait sur la force du sud du Pays de Galles après que la vidéo est apparue montrant une camionnette de police traînant derrière un vélo sur lequel se trouvaient deux personnes, peu de temps avant l’accident mortel de lundi. .

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, sont morts dans l’accident.

Des dizaines de jeunes sont descendus dans la rue plus tard, bombardant la police d’objets et incendiant des voitures et des poubelles. Quinze policiers ont été blessés et 11 ont dû être hospitalisés, a indiqué la police. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

La police a déclaré que les garçons n’étaient pas poursuivis et que des rumeurs de poursuite sur les réseaux sociaux avaient conduit aux émeutes. La force s’est référée au chien de garde pour enquête.

La gendarme en chef adjointe Rachel Bacon a déclaré mercredi soir que les images de la caméra montraient que le fourgon de police se trouvait à un demi-mile de distance sur une autre route au moment de l’accident.

Les enquêteurs ont étudié les données de suivi des voitures de police et les images des caméras de surveillance pour établir un calendrier, a déclaré Bacon.

Des images montraient un vélo suivi par la police moins de deux minutes avant l’accident. Le véhicule de police n’avait pas ses phares allumés ni sa sirène en service et a ensuite emprunté une route différente de celle sur laquelle se trouvaient les garçons.

Des reportages dans The Guardian et la BBC ont suggéré que des officiers auraient peut-être tourné parce qu’il y avait des bornes sur la route devant qui auraient bloqué leur chemin.

The Associated Press