La police du Nouveau-Mexique enquête sur le meurtre de 4 hommes musulmans, Biden condamne les “attaques haineuses”

La police du Nouveau-Mexique a demandé dimanche l’aide du public pour localiser un “véhicule d’intérêt” dans leur enquête sur quatre fusillades mortelles d’hommes musulmans dont les meurtres à Albuquerque au cours des neuf derniers mois sont considérés par les enquêteurs comme étant liés.

Le maire Tim Keller a déclaré que les autorités de l’État s’efforçaient de fournir une “présence policière supplémentaire dans les mosquées pendant les heures de prière” alors que l’enquête se poursuit dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique, qui abrite jusqu’à 5 000 musulmans sur quelque 565 000 habitants.

La dernière victime, selon la police, a été abattue vendredi soir, lors d’un meurtre qui, selon les dirigeants islamiques locaux, s’est produit peu de temps après avoir assisté aux funérailles de deux autres personnes tuées au cours des deux dernières semaines.

Ces trois hommes, ainsi que la toute première victime qui a été abattue en novembre, étaient des hommes musulmans d’origine pakistanaise ou afghane qui résidaient à Albuquerque.

La police a donné peu de détails sur le dernier meurtre, mais a décrit les trois premiers meurtres comme des coups de feu en embuscade. La gouverneure Michelle Lujan Grisham les a qualifiés de “meurtres ciblés de résidents musulmans”.

Je suis en colère et attristé par les horribles meurtres de quatre hommes musulmans à Albuquerque. En attendant une enquête complète, mes prières accompagnent les familles des victimes et mon administration soutient fermement la communauté musulmane. Ces attaques haineuses n’ont pas leur place en Amérique. —@POTUS

Le président américain Joe Biden a publié dimanche sur Twitter un message exprimant sa solidarité avec la communauté musulmane, ajoutant : “Ces attaques haineuses n’ont pas leur place en Amérique”.

Des responsables de la police d’Albuquerque ont déclaré lors d’une conférence de presse quelques heures plus tard qu’ils suivaient un certain nombre de pistes et ont publié un bulletin avec des photos d’une berline Volkswagen gris foncé à quatre portes avec des vitres teintées qu’ils ont décrite comme un “véhicule d’intérêt” dans l’enquête.

Plusieurs services de police enquêtent

On ne savait pas comment la voiture était liée à l’affaire, et la police a déclaré qu’elle n’avait pas encore déterminé si elle recherchait un ou plusieurs suspects dans l’enquête.

Les trois dernières victimes appartenaient à la même mosquée, selon Tahir Gauba, porte-parole du Centre islamique du Nouveau-Mexique. Les autorités dissimulaient l’identité de l’homme tué vendredi en attendant la notification des plus proches parents.

Mais Gauba a déclaré qu’il avait été tué peu de temps après avoir assisté aux funérailles des deux victimes précédentes.

Ahmad Assed, président du Centre islamique du Nouveau-Mexique, s’exprime lors d’une conférence de presse à Albuquerque samedi, quelques heures après le meurtre d’une autre victime musulmane. (Chancey Bush/The Albuquerque Journal/Associated Press)

Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, directeur de la planification de la ville d’Espanola, NM, qui a immigré du Pakistan, a été abattu le 1er août devant son complexe d’appartements, moins d’une semaine après Aftab Hussein, 41 ans, de la grande communauté afghane d’Albuquerque, a été retrouvé mort le 26 juillet près du quartier international de la ville, a annoncé la police. Hussain avait déjà travaillé dans l’équipe de campagne de Melanie Stansbury, membre du Congrès américain du Nouveau-Mexique.

La police a déclaré qu’elle traitait les deux meurtres, ainsi que celui de vendredi, comme étant liés au meurtre, le 7 novembre, de Mohammad Ahmadi, 62 ans, également musulman d’Afghanistan, qui a été abattu dans un parking à l’extérieur d’un halal. supermarché et café.

“Il y a plusieurs choses en commun avec les quatre homicides”, a déclaré dimanche à la presse le porte-parole de la police de la ville, Gilbert Gallegos.

Lorsqu’on lui a demandé si les enquêteurs considéraient les meurtres comme des crimes de haine, Gallegos a répondu : “La haine est déterminée par un motif, et nous ne connaissons pas ce motif à ce stade.”

Gauba a estimé qu’il y avait entre 3 000 et 5 000 musulmans vivant à Albuquerque et dans ses environs, ce qui représente environ 85 % de la population islamique de l’ensemble de l’État.

La police de l’État du Nouveau-Mexique, le FBI et le US Marshals Service font partie des agences participant à l’enquête.