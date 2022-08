La police du Nouveau-Mexique arrête le «suspect principal» du meurtre de 4 hommes musulmans

La police a annoncé mardi qu’elle avait arrêté un “suspect principal” dans le meurtre de quatre hommes musulmans à Albuquerque, NM, dont la mort a suscité la peur dans les communautés musulmanes du pays.

Le chef de la police, Harold Medina, a fait cette annonce sur Twitter, affirmant que les autorités avaient retrouvé un véhicule soupçonné d’être impliqué dans l’un des meurtres dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique.

“Le chauffeur a été arrêté et il est notre principal suspect pour les meurtres”, indique le tweet.

Aucune autre information n’était disponible dans l’immédiat. La police prévoyait de fournir une mise à jour plus tard mardi.

Naeem Hussain a été tué vendredi soir, et les trois autres hommes sont morts dans des embuscades.

Hussain, 25 ans, venait du Pakistan. Sa mort est survenue quelques jours après celles de Muhammad Afzaal Hussain, 27 ans, et Aftab Hussein, 41 ans, également originaires du Pakistan et membres de la même mosquée.

Le premier cas concerne le meurtre en novembre de Mohammad Ahmadi, 62 ans, d’Afghanistan.

Muhammad Afzaal Hussain, 27 ans, vu sur cette photo non datée publiée par la ville d’Espanola, a été tué le 1er août 2022. (Ville d’Espanola via l’Associated Press)

Les éléments communs dans les décès étaient la race et la religion des victimes, ont déclaré des responsables, et la police tentait de déterminer si les décès étaient liés.

Les autorités ont demandé lundi de l’aide pour rechercher un véhicule qui semblait être celui découvert mardi.

Debbie Almontaser, une dirigeante de la communauté musulmane de New York, a déclaré qu’une amie qui vit dans le Michigan et porte le couvre-chef hijab a partagé avec elle au cours du week-end à quel point elle était secouée. “Elle dit:” C’est tellement terrifiant. J’ai tellement peur. Je voyage seul “”, a déclaré Almontaser.

Communauté choquée, effrayée

Aneela Abad, secrétaire générale du Centre islamique du Nouveau-Mexique, a décrit une communauté sous le choc des tueries, son chagrin aggravé par la confusion et la peur de ce qui pourrait suivre.

“Nous sommes juste complètement choqués et essayons toujours de comprendre et de comprendre ce qui s’est passé, comment et pourquoi”, a-t-elle déclaré.

Certaines personnes ont évité de sortir à moins que cela ne soit “absolument nécessaire” et certains étudiants universitaires musulmans se demandent s’il est sûr pour eux de rester dans la ville, a-t-elle déclaré. Le Centre islamique a également renforcé sa sécurité.

La police a initialement déclaré que le même véhicule était soupçonné d’avoir été utilisé dans les quatre homicides – une Volkswagen à quatre portes gris foncé ou argentée qui semblait être une Jetta ou une Passat avec des vitres teintées sombres. Mais le tweet du chef de la police ne faisait référence qu’au lien entre le véhicule et un meurtre.

Les autorités ont publié des photos en espérant que les gens pourraient aider à identifier la voiture et ont offert une récompense de 20 000 $ pour les informations menant à une arrestation.

Le chef adjoint des enquêtes de la police d’Albuquerque, Cecily Barker, vu à droite, dimanche, tient un dépliant avec des photos d’une voiture recherchée en relation avec des hommes musulmans assassinés sous le regard de la gouverneure Michelle Lujan Grisham. (Adolphe Pierre-Louis/Albuquerque Journal via The Associate Press)

Les enquêteurs n’ont pas précisé où les images avaient été prises ni ce qui les avait amenés à soupçonner que la voiture était impliquée dans les meurtres. Le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos, a déclaré lundi dans un e-mail que l’agence avait reçu des informations concernant la voiture mais n’avait pas donné de détails.

Gallegos a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le type d’arme à feu utilisé lors de la fusillade, ni si la police savait combien de suspects étaient impliqués dans la violence.

Motif encore à déterminer

Peu de crimes de haine anti-musulmans ont été enregistrés à Albuquerque au cours des cinq dernières années, selon les données du FBI citées par Brian Levin, directeur du Center for the Study of Hate and Extremism et professeur de justice pénale à la California State University à San Bernardino. .

De 2017 à 2020, il y a eu un crime de haine anti-musulman par an. Le nombre récent le plus élevé remonte à 2016, lorsque la police d’Albuquerque a enregistré six crimes de haine sur un total de 25.

Cela correspond en grande partie aux tendances nationales, qui ont atteint les chiffres les plus bas en une décennie en 2020, pour augmenter de 45% en 2021 dans une douzaine de villes et d’États, a déclaré Levin.

Les autorités d’Albuquerque disent qu’elles ne peuvent pas déterminer si les meurtres étaient des crimes de haine tant qu’elles n’ont pas identifié un suspect et un mobile.

Il n’était pas clair si les victimes connaissaient leur ou leurs agresseurs.

La victime la plus récente a été retrouvée morte après que la police a reçu un appel concernant une fusillade. Les autorités ont refusé de dire si le meurtre a été commis d’une manière similaire aux autres décès.