Une force de police a été comparée à la Gestapo après avoir gardé ses frontières à l’aide de caméras de reconnaissance de plaques d’immatriculation pour empêcher les conducteurs de quitter le niveau 3.

La police du Yorkshire du Nord a déclaré qu’elle utilisait la technologie de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) pour surveiller les véhicules et suivre les personnes qui pourraient essayer de quitter le niveau 3 pour se rendre dans des pubs ou des restaurants dans les zones voisines de niveau 2.

La force a averti que les gens pourraient faire face à des « mesures d’exécution » en vertu de la réglementation de niveau 3 s’ils étaient surpris en train d’effectuer des trajets non essentiels dans et hors du comté – y compris des amendes de 200 £ qui doublent pour d’autres infractions jusqu’à 6400 £.

Plus de 230 avis de pénalité fixe pour infractions à la réglementation sur les coronavirus d’un montant total de 35000 £ ont été émis par la police du Yorkshire du Nord lors du deuxième verrouillage.

Mais cette décision a déclenché une violente réaction publique, les utilisateurs furieux de Twitter comparant la police locale à la Gestapo – la police secrète officielle de l’Allemagne nazie et de l’Europe occupée par l’Allemagne.

Le groupe de campagne de protection de la vie privée Big Brother Watch a qualifié le comportement de la police de « totalitaire » et a mis en garde contre un « État de surveillance croissant et un glissement de terrain des libertés civiles », la directrice Silkie Carlo déclarant à MailOnline: « Il ne s’agit pas de faire de la police par consentement.

« Il n’y a pas de loi interdisant aux gens de voyager entre les niveaux, et en fait pas même une loi spécifique sous-tendant le système de surveillance de masse qu’est l’ANPR. Nous vivons maintenant dans un état de surveillance croissant et un glissement de terrain des libertés civiles.

Cela vient après qu’un chien de garde du gouvernement a averti le mois dernier que l’utilisation de la technologie ANPR permettrait à la police et aux conseils d’agir comme des espions lâchent la laisse.

Dans une menace pour les personnes envisageant de traverser la frontière, le surintendant de la police du Yorkshire du Nord, Mike Walker, a averti: « La police peut prendre des mesures coercitives contre vous. » Il a ajouté: « Je me rends compte qu’il peut y avoir une certaine confusion sur ce qui est jugé nécessaire dans ces circonstances, alors j’aimerais être clair ici.

La police du North Yorkshire (photo la semaine dernière) a averti que les gens pourraient faire face à des « mesures coercitives » s’ils effectuaient des trajets non essentiels dans et hors du comté

« Il n’est ni nécessaire ni acceptable de quitter une zone de niveau 3 et d’entrer dans une zone de niveau inférieur pour une excursion d’une journée ou de visiter un pub ou un restaurant pour un repas.

«Veuillez également vous rappeler que vos restrictions de niveau voyagent avec vous et que la police peut prendre des mesures coercitives contre vous, si vous ne respectez pas ces restrictions.

Le North Yorkshire, qui contient des zones bâties telles que York, Harrogate et Skipton, est au niveau 2. Cela signifie que les pubs et les restaurants peuvent ouvrir et qu’un nombre limité de spectateurs peuvent regarder des événements sportifs à l’intérieur et à l’extérieur.

Mais la région est entourée de zones de niveau 3, l’East Yorkshire, le West Yorkshire et le South Yorkshire étant tous confrontés à des restrictions plus strictes.

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation: ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent Stock photo de trois caméras de reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation en cours d’utilisation La reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (également appelée ANPR) est un logiciel qui crée des données de localisation du véhicule en lisant les plaques d’immatriculation des véhicules. Le logiciel localise d’abord la plaque d’immatriculation sur un véhicule à l’aide de caméras ANPR, puis essaie de lire et d’interpréter cette plaque d’immatriculation. La technologie crée ensuite un journal de toutes les plaques lues avec la date, l’heure et l’emplacement GPS, et peut ensuite rechercher n’importe quelle plaque pour afficher des informations sur le véhicule ou le conducteur sur l’écran d’un opérateur – ce qui signifie que des avertissements peuvent être donnés pour tous les véhicules de l’intérêt. Alors que l’ANPR peut être utilisé dans les applications de trafic, de sécurité et de contrôle d’accès, la police et les douanes utilisent le système pour vérifier chaque véhicule passant un certain point.

La police craint que les gens sous ces bordures plus strictes ne conduisent au-delà des frontières pour se rendre dans des pubs ou des restaurants.

Les agents ont maintenant déployé des caméras de sécurité pour la flotte avec ANPR sur les principales routes du comté.

Le surintendant Walker a poursuivi: « Il est conseillé aux personnes vivant dans les zones de niveau 3 de ne pas voyager hors de la zone à moins que cela ne soit nécessaire, par exemple pour le travail ou les études.

« Pour ceux qui vivent dans les zones de niveau 3, veuillez ne pas essayer de contourner les restrictions plus strictes dans votre région en visitant les zones voisines de niveau 2 pour une journée ou une soirée.

« Si vous le faites, vous pouvez par inadvertance apporter le virus avec vous et augmenter les chances de transmission aux résidents locaux. »

Il a ajouté: « Le North Yorkshire est bien connu pour son hospitalité et sa chaleur, mais pour le moment, nous devons demander aux visiteurs de rester dans leur propre zone pour la santé et la sécurité de nos résidents les plus vulnérables.

«Si vous avez une visite prévue, veuillez reporter à un moment où nous serons en mesure de vous accueillir comme il se doit dans notre magnifique comté.

Mais les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas été impressionnés par les mesures draconiennes, l’un d’eux qualifiant la force de « Gestapo locale » – après la police secrète nazie.

Nik Major a commenté sur Facebook de la police du Yorkshire du Nord: « La Gestapo locale recommence! »

Dave Scott a écrit: «Absolument ridicule. C’est comme si le Jerry Springer montrait ces règles. York sera bientôt de retour au niveau 3 parce que les virus ne s’arrêtent pas à la frontière!

Un autre, Robert Kowalski, a posté sur le site: « C’est une f’n blague qu’il n’en faut qu’une pour se répandre. »

Le Dr Sonya Jetter, qui est originaire du West Yorkshire mais vit maintenant en Hollande, a déclaré: « Eh bien, qui aurait pensé au début de l’année que les patrouilles de police aux frontières du Yorkshire du Nord seraient une chose réelle. »

David Pendleton de Bradford a ajouté: « Baissez vos lumières, utilisez les routes secondaires, la frontière a été fermée. »

Le commissaire à la caméra de surveillance, Tony Porter, a déclaré le mois dernier que la police et les conseils pouvaient agir comme des espions lâchant la laisse en utilisant l’ANPR.

Il a déclaré que le système, la reconnaissance faciale et les capteurs étaient si avancés que c’était comme ce que les fantômes utilisent pour cibler les suspects.

Mais il a averti qu’il n’y avait pas de surveillance statutaire pour cela, contrairement à la réglementation stricte des méthodes des services de sécurité.

M. Porter a admis qu’il y avait d’énormes avantages pour les caméras – comme retrouver des enfants disparus ou des criminels collants.

Mais il a averti qu’il y avait des restrictions limitées sur les conseils et la police utilisant la technologie et que les chiens de garde n’avaient « pas de dents » pour riposter.

Il a déclaré au Telegraph: « En raison des progrès technologiques et de l’interconnectivité de ces technologies avec la reconnaissance faciale et les capteurs, la capacité de l’État, grâce à une technologie manifeste, à suivre ses citoyens est maintenant aussi puissante que celle fournie par des techniques secrètes.

«Aborder tous ces problèmes de manière fragmentaire ne rend pas service au pays et ne reconnaît pas le sérieux impact de la technologie.

«L’ensemble de la surveillance de l’État doit être examiné et un code plus solide, fondé sur des principes, doit être introduit, qui prévoit des sanctions et la capacité du public à être sûr que cela est traité correctement.

M. Porter a déclaré que l’ANPR du pays était désormais l’une des « plus grandes bases de données non militaires » d’Europe occidentale avec 60 milliards d’enregistrements enregistrés chaque année.

En octobre, le Premier ministre gallois Mark Drakeford a suscité des inquiétudes lorsqu’il a déclaré que la police pouvait utiliser l’ANPR pour attraper des personnes des points chauds de Covid qui entraient illégalement dans le pays.

M. Drakeford a déclaré à BBC Breakfast: « Je pense que la police disposera d’une gamme de techniques qu’elle pourra utiliser.

Le commissaire à la caméra de surveillance, Tony Porter, a déclaré que la police et les conseils pouvaient agir comme des espions lâchant la laisse en raison de la technologie répandue

« Les plaques d’immatriculation sont l’un des moyens par lesquels elles peuvent identifier les voitures qui parcourent de longues distances, mais ce ne sera pas la seule manière.

«Ils disposeront de techniques de longue pratique développées plus tôt dans l’année, et ils les appliqueront à nouveau dans les semaines à venir.

La Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles a déclaré que « le maintien de l’ordre au pays de Galles est déjà surchargé en raison de la pandémie » et que les nouvelles mesures ajouteraient « un autre niveau de complexité ».

En mai, les détails de 8,6 millions de trajets en voiture ont été accidentellement exposés sur Internet après une violation de données d’une partie du réseau ANPR britannique.

La base de données a été laissée sans protection et accessible sans mot de passe – permettant potentiellement à quiconque d’y accéder et de rechercher les mouvements de véhicules individuels.

Silkie Carlo, un directeur de Big Brother Watch, l’a qualifié de «violation de données astronomique qui a mis en péril la vie privée et la sécurité de plusieurs milliers de personnes».

Elle a déclaré: « La gestion incompétente de cet effroyable système de surveillance de masse signifie que (ses administrateurs) n’auront aucune idée de qui a eu accès aux données, quand, comment, pourquoi ou ce qu’ils pourraient en faire.

«Les enregistrements détaillés des trajets de milliers de personnes pourraient être exploités par des criminels et présenter un risque particulier dans les contextes de traque et de harcèlement.

« Les conseils ne devraient pas du tout mener cette surveillance à grande échelle, et encore moins divulguer des millions de documents sensibles sur Internet.

« L’ANPR reste dangereusement non réglementée et mérite une attention parlementaire sérieuse. »