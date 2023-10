La police du New Jersey cherche des réponses sur la mort de la famille Plainsboro, y compris des enfants âgés de 10 et 6 ans.

Ce fut une sombre découverte qui n’apporta que peu de réponses.

Et près d’une semaine plus tard, les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui a conduit à la mort brutale d’une mère, d’un père et de ses deux enfants. Les décès choquants survenus dans une communauté du New Jersey sont devenus un sujet d’actualité internationale, couvert par le Times of India et d’autres publications à travers le monde.

La police de Plainsboro qualifie la mort de la famille dans leur domicile de Titus Lane d’affaire d’homicide.

Décès de Tej Pratap Singh et Sonal Parihar

La police a retrouvé les corps de Tej Pratap Singh, 43 ans, de Sonal Parihar, 42 ans, et de leurs deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans.

La tragédie a choqué toute la ville, les voisins décrivant la famille comme étant heureuse et aimante.

« Nous sommes tous attristés par cet événement tragique. Ce qui s’est passé dans notre communauté dépasse l’entendement », a déclaré le maire de Plainsboro, Peter Cantu, dans un communiqué publié par le service de police de Plainsboro.

« Soyez assuré qu’il s’agit d’un événement isolé et qu’il n’y a aucune préoccupation supplémentaire pour la sécurité et le bien-être de la communauté liée à cet incident », a déclaré le chef de la police de Plainsboro, Eamon Blanchard.

Bien que la police ne l’ait pas dit publiquement, des sources rapportées par ABC New York ont ​​indiqué que le mari aurait tué sa famille avant de se suicider. La police a déclaré publiquement que les événements ne couraient aucun danger pour le public et a confirmé qu’aucune arme n’avait été utilisée.

Des questions demeurent : Parents et deux enfants morts dans un homicide à Plainsboro

Ces décès ont suscité de la tristesse dans la communauté et au-delà.

« Le district se joint à notre communauté dans le chagrin et le chagrin face à cet événement tragique », a déclaré le surintendant des écoles David Aderhold.

Pratap a déménagé d’Inde vers le New Jersey

Le plus jeune d’une famille de sept frères et sœurs, Tej Pratap a quitté l’Inde pour l’Amérique en 2009 avec sa femme après avoir trouvé un emploi.

Sur sa page Linkedin, il se décrit ainsi : « Un cadre supérieur technologique passionné et pratique avec (16) ans d’expérience technique et commerciale diversifiée, avec un accent sur la conception, la configuration, la gestion et la continuité des activités de grandes entreprises, systèmes d’entreprise distribués. Vaste expérience dans l’établissement de la valeur stratégique de la technologie et dans le travail main dans la main avec d’autres cadres supérieurs d’entreprise. Il a été rapporté que sa femme était également une professionnelle de l’informatique.

Toute personne disposant d’informations ou d’images de surveillance de la zone est priée d’appeler le dét. Atkinson du service de police de Plainsboro au 609-799-2333 ou Det. Morillo au bureau du procureur du comté de Middlesex au 732-745-8843.

Cet article a été initialement publié sur Asbury Park Press : La police enquête sur le décès d’une famille de quatre personnes dans une maison de Plainsboro