La police du Nebraska a reçu des messages Facebook sur l’avortement présumé d’une adolescente

Le parent de Facebook, Meta, a fourni à la police du Nebraska des messages entre une adolescente accusée d’avoir avorté illégalement et sa mère après que le géant des médias sociaux a reçu un mandat de perquisition, selon des documents judiciaires.

La police de Norfolk, dans le Nebraska, a ouvert l’enquête en avril avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme Roe v. Wade, la décision historique de 1973 qui a établi le droit à l’avortement. La Décision de la Cour suprême a suscité des inquiétudes quant à la manière dont les données en ligne pourraient être utilisées comme preuve pénale contre les personnes cherchant à avorter.

La Étoile du Lincoln Journal a rapporté plus tôt que Jessica Burgess, 41 ans, fait face à des accusations criminelles pour avoir prétendument aidé sa fille, qui avait 17 ans à l’époque, à avorter, brûler et enterrer son fœtus. La mère a plaidé non coupable et devra faire face à un procès devant le tribunal de district du comté de Madison. (CNET n’identifie pas la fille, qui était mineure au moment de l’avortement présumé.)

L’adolescente a déclaré à un détective de la police de Norfolk qu’elle avait fait une fausse couche et donné naissance à un mort-né, selon des documents judiciaires. Le Nebraska interdit la plupart des avortements 20 semaines après la fécondation et la police a déterminé à partir des dossiers médicaux de l’adolescente qu’elle était enceinte de plus de 23 semaines à l’époque.

Lorsque le détective a interrogé l’adolescente sur le moment de la fausse couche, l’adolescente a fait défiler les messages sur son compte Facebook Messenger d’avril, alors qu’elle essayait d’attirer l’attention de sa mère. Le détective a ensuite identifié les comptes Facebook de la mère et de la fille.

“Je sais par formation et expérience antérieures, et par des conversations avec d’autres enquêteurs criminels chevronnés, que les personnes impliquées dans des activités criminelles ont fréquemment des conversations concernant leurs activités criminelles via divers sites de réseaux sociaux, c’est-à-dire Facebook”, a déclaré Ben McBride, un détective de la division de police de Norfolk. , a déclaré dans un affidavit à l’appui du mandat de perquisition à Meta. Le document indique que le détective pense que les locaux de Meta “sont utilisés dans le but de sécuriser ou de conserver des preuves liées à des actes interdits avec des restes squelettiques”.

Le détective a décrit les données Facebook qu’il recherchait liées à l’enquête, y compris des photos et des messages privés. La police a alors pu saisir plus de 250 000 Ko de données liées au compte Facebook de l’adolescente, notamment des informations sur le compte, des images, des vidéos et des messages, et plus de 50 000 Ko de données associées au compte de Jessica Burgess, selon des documents judiciaires.

Les messages Facebook suggéraient que Jessica Burgess avait donné à sa fille des instructions sur la façon de prendre des pilules abortives après les avoir obtenues, a rapporté le Lincoln Journal Star. Après que la police a obtenu les messages Facebook, Jessica Burgess a fait face à deux autres accusations de crime pour avoir prétendument pratiqué ou tenté un avortement sur une grossesse à plus de 20 semaines et pratiqué un avortement en tant que médecin non agréé, a rapporté le Lincoln Journal Star. Burgess et sa fille ont fait face à d’autres accusations en juin, notamment l’enlèvement, la dissimulation ou l’abandon d’un corps humain mort.

Meta n’a pas répondu aux questions sur le nombre de ces types de demandes qu’il a reçues.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré Forbes qu’il ne pouvait pas confirmer immédiatement les détails de l’incident. Il a tweeté mardi soir que la société avait reçu les mandats en juin avant que la Cour suprême n’infirme Roe V. Wade.

“Les mandats concernaient des accusations liées à une enquête criminelle et des documents judiciaires indiquent que la police à l’époque enquêtait sur le cas d’un bébé mort-né qui a été brûlé et enterré, et non sur une décision de se faire avorter”, a tweeté Stone.

Carte mère précédemment obtenu des documents sur l’affaire qui comprenaient les messages entre la mère et la fille.

Ni la mère ni la fille n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaire.

La police et les actions de Meta ont suscité un examen plus approfondi du réseau social, qui a été en proie à des scandales de confidentialité des données. Mardi, certains utilisateurs de Twitter exhortaient les femmes à #DeleteFacebook et le hashtag était à la mode.

Le groupe de défense des droits civiques Color of Change a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les “extrémistes anti-avortement” utiliseraient les médias sociaux pour “coordonner le harcèlement et la chasse aux primes des personnes cherchant à avorter”.

Les messages sur Facebook Messenger ne sont pas cryptés par défaut, ce qui empêcherait Facebook ou toute autre personne de voir les messages. Utilisateurs de Facebook Messenger peut envoyer des messages cryptés en activant une fonctionnalité connue sous le nom de conversations secrètes.