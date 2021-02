La police du Myanmar dépose une accusation supplémentaire contre Aung San Suu Kyi

Bien que l’on ne sache pas comment la loi sur les catastrophes s’appliquait dans le cas de Suu Kyi, elle a été utilisée contre le président déchu Win Myint – également arrêté le 1er février – concernant un événement de campagne qui, selon la junte, a enfreint les restrictions liées au coronavirus.

Khin Maung Zaw a ajouté que Suu Kyi et Win Myint, avec qui il n’a encore eu aucun contact, devaient comparaître par vidéoconférence lors d’un procès du 1er mars.

Les deux accusés se trouvaient dans un «endroit plus sûr» et «en bonne santé», selon le porte-parole militaire Zaw Min Tun.

« Ce n’est pas comme s’ils avaient été arrêtés – ils restent chez eux », a déclaré mardi le général, devenu vice-ministre de l’Information du pays après le coup d’État.

Plus de 420 personnes ont été arrêtées depuis le coup d’État, selon une liste de détentions confirmées du groupe de surveillance de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques. Il existe de nombreux rapports non confirmés faisant état d’autres arrestations.

Les forces de sécurité ont utilisé une force croissante pour réprimer d’énormes manifestations de rue dans tout le pays et une campagne de désobéissance encourageant les fonctionnaires à faire grève.

Les troupes se sont dispersées dans le pays ces derniers jours. Ils ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser un rassemblement à Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar, quelques heures avant que les autorités ne coupent à nouveau l’accès à Internet.

« Ils ont fermé Internet parce qu’ils voulaient faire de mauvaises choses », a déclaré Win Tun, 44 ans, un habitant de la capitale commerciale Yangon. « Nous n’avons pas dormi toute la nuit pour voir ce qui allait se passer. »

La panne d’Internet est survenue après une autre journée de manifestations à Yangon et Mandalay, où la police a utilisé des frondes contre les manifestants et a tiré des balles en caoutchouc sur la foule. Au moins six ont été blessés lors des affrontements.