Les manifestations pacifiques de masse au Myanmar contre le coup d’État militaire se sont poursuivies pour la troisième journée consécutive, avec des milliers de participants dans tout le pays. Dans la capitale, Naypyidaw, la police a brièvement utilisé un canon à eau.

Le dispositif de contrôle des foules a été brièvement utilisé lundi lors d’une manifestation qui obstruait une route. Il a été tiré par petites rafales, faisant tomber certaines personnes au sol, selon des images de la scène.

La police s’est rapidement arrêtée après les appels de la foule, remportant une série d’acclamations de la part des manifestants. Cependant, ils n’ont pas dégagé la route, selon l’AFP. Il s’agit du premier cas signalé d’utilisation de canons à eau dans la semaine depuis le coup d’État.

Dans l’ensemble, la situation reste calme, malgré les craintes que des troupes ne soient déplacées à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, ces derniers jours.

Le 1er février, l’armée du Myanmar a destitué les dirigeants civils du pays et arrêté ses membres, y compris la dirigeante élue, la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, après avoir accusé son parti de truquer les élections générales de novembre, remportées lors d’un glissement de terrain.

La prise de pouvoir a été accueillie par les plus grandes manifestations depuis la révolution safran de 2007, qui a donné une impulsion à une transition démocratique après une longue période de régime militaire.

En plus des marches, les opposants aux militaires organisent une campagne de désobéissance civile, appelant à des grèves. L’effort est dirigé par des travailleurs de la santé, des médecins et d’autres employés du gouvernement.

Le coup d’État a été dénoncé par plusieurs pays et les Nations Unies, qui ont appelé les généraux du Myanmar à libérer tous les responsables et militants arrêtés et à rétablir le gouvernement civil.

