La police du Monténégro effectue des raids à la recherche d’un réseau d’espionnage

La police « fouillait plusieurs appartements et autres locaux utilisés par des citoyens (monténégrins) soupçonnés d’espionnage et formant une organisation criminelle internationale », a déclaré Vukas Radonjic du bureau du procureur spécial de l’État. Radonjic a ajouté que “jusqu’à présent, aucun suspect n’a été arrêté”.

Le Premier ministre monténégrin Dritan Abazovic a fait l’éloge de la police lors d’une réunion de son cabinet jeudi, affirmant que les raids avaient été préparés “en coopération avec nos partenaires internationaux et visaient à protéger la sécurité nationale (du Monténégro)”.

Les responsables ont refusé de fournir plus de détails sur l’opération, mais les médias locaux – citant des sources anonymes – ont rapporté qu’elle visait plusieurs ressortissants monténégrins soupçonnés d’espionner pour la Russie et de travailler pour faire avancer les intérêts de son gouvernement.

Le Monténégro, un ancien allié qui a tourné le dos à la Russie pour rejoindre l’OTAN en 2017, a imposé des sanctions à Moscou pour la guerre en Ukraine et est considéré comme le prochain dans les Balkans occidentaux à rejoindre l’Union européenne. Le pays est divisé entre les partisans des politiques pro-occidentales et les camps pro-serbe et pro-russe, ce qui fait monter les tensions.